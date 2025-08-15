觸犯禁忌！中國貴州「最高髮院」開張 不到24小時慘遭勒令更名

中國一間理髮店取名「最高髮院」，招牌還幽默寫著「處理人民的頭等大事」，不到一天就被勒令拆招牌、改店名。（圖擷取自微博）

2025/08/15 23:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在政治敏感度高到連幽默也要過濾的中國，一間新開幕的貴州理髮店，因取名「最高髮院」搭配標語「處理人民的頭等大事」，原本只是諧音加雙關的搞笑行銷，結果不到24小時就笑不出來，當地市場監管部門立刻介入，要求業者更名，招牌也已被拆除。

這家位在仁懷市的「最高髮院」髮廊，14日晚間才在短影音平台上傳開業宣傳片，門口花籃一排排，布條上大字「開業大酬賓」，營業項目包括美髮、燙染與造型，招牌下方則印著「處理人民的頭等大事」，吸引不少網友留言笑稱「太有梗」。然而也有網友質疑，一看名字立刻聯想到「最高法院」，恐觸犯規定。

請繼續往下閱讀...

綜合中媒報導，仁懷市市場監督管理局鹽津分局局長15日上午親赴現場稽查，並下令「立即整改」，要求更換店名，幾小時後招牌就被拆下。中國律師指出，依《企業名稱登記管理規定》，企業雖然有命名自由，但不得使用或變相使用黨、政、軍機關名稱，亦不得違反「公序良俗」或造成不良影響。

事實上，這類「諧音踩線」並非首例，早在2007年，遼寧、廣西也曾有理髮店以「最高發院」、「人民發院」為名，同樣因涉敏感字眼而被勒令更名。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法