北京名醫「開後宮」案外案 小三美女醫董襲瑩姑姑遭撤職

中國中日友好醫院胸腔外科醫師肖戰（左）狂劈腿，與同院美女醫師董襲瑩（右）爆不倫戀，董襲瑩成績單、論文問題隨之連環爆。（擷取自X平台）

2025/08/15 21:17

〔中央社〕北京中日友好醫院4月爆發兩名醫師不倫案，延伸出醫德、特權等問題。官方今天通報進一步處置，5家機構19人被問責。涉事住院醫生董襲瑩的姑姑因助其偽造成績單、為抄襲論文提供便利被撤北科大職務，董就讀的北京協和醫學院院校長也換人。

中國國家衛健委調查組曾在5月15日通報了北京中日友好醫院醫師肖飛與住院醫師董襲瑩的調查處置，當時已經吊銷兩人的醫師執業證書；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格也被撤消。今天又進一步通報調查處置及問責情況。

請繼續往下閱讀...

央視新聞報導，根據最新通報，董襲瑩用以申請北京協和醫學院的北京科技大學成績單（4門課程共計16學分）是偽造的。其姑姑班某娟2019年在北京科技大學國際合作與交流處擔任副處長，為她申請北京協和醫學院「4+4」試點班（4年非醫科學士+4年醫學博士MD，中國稱為4+4學制）的報名資格提供便利。

從通報來看，董襲瑩一路從入學申請，到實習、論文撰寫、甚至後來到中日友好醫院擔任住院醫生培訓，都有北京協和醫院不同科別的醫師給予不當協助、提供便利。她的學位論文指導老師被指違反了學校畢業論文答辯的有關規定。

通報指，北京協和醫學院、北京協和醫院、中國醫學科學院腫瘤醫院對學生和工作人員發表學術論文管理不嚴格。董襲瑩在校學習和在中國醫學科學院腫瘤醫院工作期間發表的學術論文有重複發表等問題，其姑姑也曾默許她抄襲論文。

根據通報，對主持行政工作的中日友好醫院崔姓副院長誡勉；對北京協和醫學院分管招生、教學的張姓副院校長黨內嚴重警告。董襲瑩的姑姑班某娟被留黨察看一年、撤職處分，取消研究生指導教師資格，調離教師職務。

此外，對「4+4」試點班畢業生統一展開為期3年的住院醫生規範化培訓。

在上述通報發出後，中國醫學科學院、北京協和醫學院院校長已經換成醫學博士、中國工程院院士吉訓明，院士王辰不再擔任此職務。

時任中日友好醫院胸腔外科副主任醫師的肖飛，2024年7月在為患者進行胸腔鏡下肺葉切除手術時，在患者進入麻醉狀態下，中斷手術進程擅離手術室，「將個人情緒凌駕於患者生命安全之上」，且在婚姻關係存續期間與董襲瑩等人「存在不正當關係」。此事今年4月下旬曝光後，在網上延燒。

此事件更引起爭議的是有關醫療安全和體制特權問題。肖飛為了維護董襲瑩，丟下已經麻醉的病人不顧，離開手術室長達40分鐘；非醫學系畢業、但正就讀醫學博士的董襲瑩也被質疑資格有問題，旨在推動醫學教育和多學科融合的「4+4」學制更受到波及。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法