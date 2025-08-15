日本大阪住宿稅9/1起調漲！ 網質疑訂房已含稅 業者解惑

日本大阪自9月1日起調整「住宿稅」標準。（大阪觀光局提供）

2025/08/15 22:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去日本大阪旅遊的民眾注意！一名網友分享，近日發現大阪將在9月1日起調整住宿稅額，依房價分級收費，原本是7000日圓以上的房費才需繳交，但現在降為5000日圓以上，就要多收取每人每晚200至500日圓的住宿稅。文章曝光後，有網友表示8月訂房時已被收取，對此，飯店業者也解答了。

一名網友在Threads上分享，在4月訂了8月的大阪民宿，沒有被抽到稅，因近日快出發，打開一看多了這幾條規定，經上網查詢後發現，日本正式徵收時間是9月1日，提醒規劃前往大阪的網友留意新制。

依大阪府公告，9月1日起，住宿稅新標準如下：

一、5000日圓以下：不徵稅。

二、5000日圓以上至未滿15000日圓：每人每晚200日圓（約新台幣41元）

三、15000日圓以上至未滿20000日圓：每人每晚400日圓（約新台幣82元）

四、20000日圓以上：每人每晚500日圓（約新台幣102元）

貼文曝光後，引來網友熱議，網友表示，「5月去京都也有被收，想說怎麼突然會要收稅金」、「應該全日本都會調漲，大阪先實施」，也有日本旅遊達人回應「日本幾個大城市都會有額外的住宿稅，通常是入住當天或退房時會加收，也都會給收據」。除此之外，有網友詢問，「我昨天才剛訂房，第三方總費用已含稅了，現場應該不需要再支付了吧？」

對此，貼文底下有日本飯店業者回應，「日本訂房時包含的是消費稅，住宿稅是依照各個都道府縣政府規定執行，原則上是入住時現場收費，所以就算是在網路上已經刷卡訂好房，入住時還是會被現場收取住宿稅」。

