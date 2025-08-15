為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美突襲加州賣場抓移民 男狂逃衝上高速公路遭撞死

    美國移民局人員突襲洛杉磯附近Monrovia的家得寶（Home Depot）賣場，男子從停車場逃走跑上高速公路不幸遭撞死。（擷取自Google街景圖）

    美國移民局人員突襲洛杉磯附近Monrovia的家得寶（Home Depot）賣場，男子從停車場逃走跑上高速公路不幸遭撞死。（擷取自Google街景圖）

    2025/08/15 20:46

    〔中央社〕警方表示，一名男子據信今天在逃避美國移民及海關執法局突襲行動時，在高速公路上遭汽車撞擊身亡。

    法新社報導，洛杉磯附近的蒙羅維亞市（Monrovia）行政官說，警方接獲通報，美國移民暨海關執法局（ICE）人員在當地一間家得寶（Home Depot）賣場展開行動。

    蒙羅維亞市行政官費克（Dylan Feik）告訴媒體，在突襲行動中，一名男子從這間五金賣場的停車場逃跑，跑上繁忙的高速公路，當時正值交通尖峰時段。該停車場經常有臨時工聚集，尋找臨時工作機會。

    加州公路巡警（CHP）發言人說，這名40歲男子被送往醫院，數小時後因傷重不治。

    無論是加州公路巡警或是市政府，目前都無法立即提供這名男子的身分資訊。

    費克表示：「目前市府尚未接獲ICE的任何聯繫或資訊。」

    ICE目前尚未回應法新社的詢問。

    自今年初以來，ICE及美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）的蒙面武裝人員，開始在洛杉磯及周邊地區執行突襲行動，以配合美國總統川普（Donald Trump）兌現競選承諾，實施美國歷史上規模最大的驅逐出境行動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播