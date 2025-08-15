為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    會繼續按下去！洛杉磯男子狂按高分貝喇叭 擾鄰被抓無悔意

    洛杉磯一名男子狂按火車等級喇叭，嚴重擾民被逮。示意圖。（路透）

    洛杉磯一名男子狂按火車等級喇叭，嚴重擾民被逮。示意圖。（路透）

    2025/08/15 22:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯一名男子幾乎每天在住宅區內，狂按火車等級的高分貝喇叭，聲音傳達數公里遠，嚴重擾民。警方日前破門逮人查獲10組喇叭，男子雖遭逮，卻毫無悔意並堅稱「會繼續按下去」。

    綜合外媒報導，50歲男子博亞加揚（Gary Boyadzhayan）自6月以來，幾乎每天在自家使用可傳達數公里的火車氣壓喇叭，進行長時間噪音騷擾。有鄰居指出，他常在下午開始按喇叭，警察抵達前又立刻關閉裝置，讓人難以舉證。警方週三（13日）破門逮人，現場查獲多達10具喇叭裝置，其中有些還固定在自家門前的樹上。

    雖然他已因「公共擾亂」及「拒絕配合執法」被警方逮捕，博亞加揚卻毫無悔意，甚至在接受訪問時氣憤喊道「他們竟然因為我按喇叭就抓我」！他更聲稱喇叭聲其實是「求救訊號」，並指控洛杉磯警方與一名黑幫成員聯手，企圖加害他。媒體還拍到他被警方帶離住宅時情緒激動，高聲質問警方「為什麼又來抓我」？

    儘管附近居民長期遭受噪音折磨，苦不堪言。不過有鄰居指出，博亞加揚過去在當地已居住約20年，原本並無異常行為，直到最近才出現精神狀況異常的行為。一名鄰居說，「他說自己需要幫助，但從沒講清楚需要什麼幫助」並補充，「我不覺得他是壞人，只是好人做了壞事」。

