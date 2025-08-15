普廷會川普前緬懷蘇聯榮光？俄外長衣服藏玄機

美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷（右）組合照。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕全球矚目的美國總統川普和俄羅斯總統普廷的「雙普峰會」即將登場，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）已先一步抵達美國阿拉斯加，不過，他抵達時身上穿著印有「CCCP」（蘇聯）字樣的米白色運動衫，引起外界揣測。

《政客》（Politico）網站15日報導，拉夫羅夫是俄羅斯會談代表團成員之一，他15日抵達阿拉斯加時，被拍到身穿黑色背心，裡面米白色運動衫，隱隱約約露出中間兩個「CC」字樣。CCCP為俄文蘇聯全名「蘇維埃社會主義共和國聯盟」的縮寫。

這段畫面在社群平台流傳後，再度引發莫斯科似乎在利用蘇聯懷舊情緒的揣測。《政客》報導，專家認為，普廷政府多次利用俄國人民緬懷蘇聯時期的心情，尋求其政治和帝國主義目的，普廷曾說，蘇聯解體是20世紀「最大的地緣政治災難」。

外界也常將莫斯科這股懷舊情緒，與俄國2022年全面入侵烏克蘭、和隨後持續至今的戰爭，連結起來，而川普正希望透過15日這場峰會，促成戰事終結。

普廷踏入政壇之前，曾任職前蘇聯情治機關「國家安全會議」（KGB），派駐前東德。在川普近日對莫斯科態度轉驅強硬之際，基輔和其盟友擔心，普廷可能運用那段時期學得的手段，在這場會談中，影響川普的態度。

拉夫羅夫抵達時，被問到預期會談成敗，他說，「我們從不預判結果或做任何猜測」，但是，俄國「有論點可供討論，我們的立場明確，而且事實上，已經達成了不少」。

俄羅斯外長拉夫羅夫抵達阿拉斯加時，被發現身穿有CCCP字樣的衣服：

Lavrov has arrived for the meeting in a shirt that says СССР （USSR）. https://t.co/D5yrC2MFhD pic.twitter.com/h5HYuvTrob — Anton Gerashchenko （@Gerashchenko_en） August 15, 2025

