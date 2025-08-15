為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美懸賞3億元 緝拿墨西哥大毒梟「阿公」

    美國政府懸賞1000萬美元，逮捕墨西哥販毒組織「聯合販毒集團」（Carteles Unidos）領袖Juan Jose Farias Alvarez。（擷取自美國國務院官網）

    美國政府懸賞1000萬美元，逮捕墨西哥販毒組織「聯合販毒集團」（Carteles Unidos）領袖Juan Jose Farias Alvarez。（擷取自美國國務院官網）

    2025/08/15 20:26

    〔中央社〕美國政府今天懸賞1000萬美元（約新台幣3億元），徵求能夠協助逮捕墨西哥販毒組織「聯合販毒集團」（Carteles Unidos）領袖法瑞亞斯阿爾瓦雷茲的資訊。

    法新社報導，綽號「祖父」（El Abuelo）的法瑞亞斯阿爾瓦雷茲（Juan Jose Farias Alvarez）是聯合販毒集團5名高階成員之一，美國司法部今天也公布對他們的起訴書。

    美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聲明中表示，起訴目的是要瓦解這個販毒組織，並將造成美國公民死亡和頹靡的集團領袖繩之以法。

    美國國務院今年2月已將大本營在墨西哥米卻肯州（Michoacan）的聯合販毒集團及數個其他販毒團體認定為外國恐怖組織。

    根據美國司法部的說法，聯合販毒集團是流入美國的甲基安非他命（又稱冰毒）、芬太尼和古柯鹼主要供應商，其所得據稱用於購買重型武器、僱用傭兵、賄賂地方官員及供集團領袖維持奢華生活。

    墨西哥政府2天前才將26名通緝犯移交給美國，包含哈里斯科新世代（Jalisco New Generation）和西納羅亞（Sinaloa）這兩個販毒集團的數名高階成員。

    這是美國總統川普（Donald Trump）1月重返白宮後墨西哥第2次移交通緝犯，上次是在2月底移交29名毒梟給美國，包含被控在1985年綁架殺害美國緝毒臥底特工卡瑪雷納（Enrique Camarena）的卡洛昆特羅（Rafael Caro Quintero）。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

