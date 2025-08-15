為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普關稅大小眼 美前國安顧問警告： 正把印度推向中俄懷抱

    美國總統川普（右）2月在白宮與印度總理莫迪（左）會面。（美聯社）

    美國總統川普（右）2月在白宮與印度總理莫迪（左）會面。（美聯社）

    2025/08/15 19:21

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國前國安顧問波頓（John Bolton）14日警告，總統川普的關稅措施，可能把印度推離華府，轉向與中國和俄羅斯建立更深的聯盟關係。

    《國會山莊報》（The Hill）報導，川普先前以印度持續購買俄羅斯原油為由，對印度加徵25%關稅，相較之下，川普對購買更多俄羅斯石油與天然氣的中國，卻未採取同等懲罰措施。波頓14日在美國有線電視新聞網（CNN）的「AC360」節目上說，「我可以告訴你，印度對此的反應，尤其是沒有對中國施加關稅這一點，印度人對此極度憤怒」。

    波頓表示，此刻又有傳言稱，俄羅斯總統普廷今年稍晚可能訪問印度，以及印度總理莫迪（Narendra Modi），也可能自2018年以來，首度出訪中國，「莫斯科與北京都在尋求把印度拉得更近」。

    美國前總統拜登任內，印度是美國在亞洲抗衡中國影響力的重要夥伴。莫迪在川普第一任內，也與川普關係密切，兩人曾分別在德州與印度同台，當時川普稱印度是「美國最重要、最投入和最忠實的朋友」。但如今川普轉而批評印度「關稅全球最高」，還說「我們與印度做的生意非常、非常少，因為他們的關稅實在太高」。

    另一方面，美中今年稍早的關稅戰，稅率一度提高到3位數，引發市場動盪和消費者對物價飆升的憂慮；之後川普和中國國家主席習近平同意，將美國輸中產品關稅降到10%、中國對美出口產品關稅降低到30%。然而，川普並未針對北京與克里姆林宮交易往來，與北京開啟另一輪關稅攻勢。

    在川普6日宣布對印度關稅後，莫迪8日就表示他和普廷通了電話，要凸顯印俄關係良好。當時莫迪發文說，他和「我的朋友普廷總統，進行了一次非常好、非常詳細的談話」，兩人也檢視了雙邊議程的進展，並且重新確認兩國致力於進一步強化「印俄特殊且具特權的戰略夥伴關係」；莫迪還特別透露普廷即將到訪，「我期待今年稍晚，在印度招待普廷總統」。

