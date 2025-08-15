為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    宛如置身地獄!北半球頻飆高溫 沙國麵包師傅有苦難言

    利雅德1名麵包師傅，14日準備從酷熱的大烤爐中取出麵包。（法新社）

    利雅德1名麵包師傅，14日準備從酷熱的大烤爐中取出麵包。（法新社）

    2025/08/15 18:34

    〔編譯張沛元／綜合報導〕今夏北半球各地頻飆高溫，以酷暑聞名的沙烏地阿拉伯更炎熱難耐，首都利雅德的麵包師艾哈邁德（Eid Ahmed）雖然是在室內工作，但依然熱到有苦難言：為了工作生計，他得在高溫烤箱旁待13個小時；想走出戶外透個氣，撲面而來的，卻是超過45°C的高溫。

    35歲、來自埃及的艾哈邁德自備1瓶冰水與1條濕毛巾，竭盡所能地在還得戴著口罩與頭套工作的情況下保持涼爽。「外頭熱，但裡面就像火堆」艾哈邁德邊說邊把麵包推進1個燒木頭的大烤爐，「站在爐火前宛如置身地獄」。

    沙國夏季氣溫動輒飆至50°C，大白天裡街頭幾乎空無一人。為保護勞工免於熱傷害，當局禁止在每年最熱的6月中到9月中，於陽光直射下以及在戶外工作。

    然此德政卻惠及不了室內工作者，不少室內工作者，例如麵包師傅艾哈邁德，即便正值一天中最熱的大中午，仍得在人造熱源下揮汗工作。

    一邊是高溫爐火，一邊是戶外高溫，艾哈邁德自認遭雙面夾擊，被困在高溫烤箱與麵包店大門之間－－店門若沒關牢，戶外熱空氣就會飄進來。

    今年6月，國際非政府組織「人權觀察」（HRW）曾呼籲波斯灣地區國家，擴大保護在高溫下工作的勞工，並稱當前的保護措施「並不夠」。

    除了麵包師傅，利雅德的餐廳與洗衣店的打工人員，也得挨著室內熱源工作。

    中東智庫卡彭研究所（Carboun Institute）負責人艾爾詹迪（Karim Elgendy）警告，這些在室內熱源旁工作的勞工面臨的健康風險，不輸戶外工作者；在200°C的烤箱前站1小時，相當於在40°C高溫下被直接曝曬1小時；中暑與過度出汗「會嚴重脫水，導致重要器官承受極大壓力」。

    沙烏地阿拉伯夏季高溫炎熱，首都利雅德的阿卜杜拉國王金融區的徒步區14日大白天空無一人。（法新社）

    沙烏地阿拉伯夏季高溫炎熱，首都利雅德的阿卜杜拉國王金融區的徒步區14日大白天空無一人。（法新社）

