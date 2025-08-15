中國「最強釘子戶」搬家了 屋主曝被「這個」打敗：賭輸了

江西「金溪之眼」釘子戶曾爆紅成打卡景點，如今雜草叢生人去樓空。（圖擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕拒絕拆遷與高速公路共存，被封為江西撫州「最強釘子戶」的地標建築「金溪之眼」，近日傳出屋主一家已悄然搬離。當地村幹部昨（14）日證實，屋主黃平（化名）一家今年4月起搬到市區租房，主要原因是公路通車後噪音與震動影響生活品質；至於該房是否會拆除，仍無定論。

綜合中媒報導，這棟位於金溪縣秀谷鎮豐收村的兩層民宅，原為普通農家房舍，屋主不滿政府拆遷補償方案，長期談判破局，最終在修建G206繞城高速時被「原地保留」，道路從兩側繞行，俯瞰酷似鑲嵌在馬路中央的「眼睛」。2025年4月公路通車後，該處被地圖標註為「現代建築」，成為網路熱點，不少遊客專程去拍照打卡。

屋主黃平曾透露，政府開出的補償為人民幣160餘萬元（約新台幣669萬元）及兩個安置名額，但須分兩年給付，他堅持一次領取遭拒，最終未簽約。今年初，他坦言對當時的堅持感到後悔，「就像賭輸了」。公路通車後，大型貨車經過時的噪音與震動，加上減速帶干擾，使全家難以安眠。

5月起，網友發現屋前雜物堆積、後院雜草叢生；8月初更有航拍畫面顯示，房屋多處玻璃破損，四周車流不斷。黃平家屬也在社群媒體上回應，已搬到市區租房，對房屋未來命運不清楚；當地政府則以「不便受訪」回應，未透露後續規劃。

