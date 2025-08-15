為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    泰國長公主昏迷2年多！近期嚴重血液感染

    泰國大公主帕差拉吉帝雅帕已在醫院昏迷2年多，目前遭受嚴重血液感染。（法新社檔案照）

    2025/08/15 17:08

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕泰國王室今（15）日表示，大公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）已在醫院昏迷2年多，目前正遭受嚴重血液感染。

    根據法新社報導，帕差拉吉帝雅帕2022年12月在泰國首都曼谷北部的呵叻府參加軍犬訓練時心臟病發作，此後一直昏迷不醒，目前仍在醫院接受治療。

    泰國王室宮務處15日發表的聲明，是首次通報該公主2年多來的病情更新。該聲明指出，醫生報告稱在醫療器械和藥物支持下，帕差拉吉帝雅帕肺和腎功能正常。但自9日起，醫療團隊檢測到她血液中存在嚴重感染，因此團隊使用抗生素和藥物來刺激血壓，以維持血壓穩定。

    帕差拉吉帝雅帕是泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的長女，也是他第一任妻子唯一的孩子。

    帕差拉吉帝雅帕曾在英國、美國和泰國接受教育，也曾在聯合國擔任多個職位，並致力於改善獄中女性待遇。她被認為與父親關係密切，並在入院前一年被任命為他保鏢部隊中的高階職位。

    另外73歲的瓦吉拉隆功與4任妻子育有7個子女，雖然繼承規則有利於男性，但他尚未宣布自己選定的繼承人。

