    首頁　>　國際

    美俄峰會在即 美民調：近6成民眾對川普「沒信心」

    川普（右）將與普廷（左）會晤，討論俄國停止對烏克蘭的軍事行動。（路透）

    2025/08/15 16:23

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美俄峰會（雙普會）前夕，美國智庫「皮尤研究中心」民調顯示，超過半數美國民眾，對川普在烏俄戰爭議題上的表現缺乏信心，甚至連共和黨人也不看好川普。

    美國政治新聞網站《Politico》14日報導，皮尤調查顯示，在川普與俄羅斯總統普廷會晤之前，近60％的美國人對於川普能在烏俄戰爭問題上，做出「明智的決定」表示「不太有信心」或「完全沒有信心」。

    進一步來看，民主黨傾向的民眾，對川普決策能力的信心明顯低於共和黨人，但川普實際上也失去了共和黨人的信任，其中73％的受訪者告訴皮尤，他們對川普處理戰爭的能力，有一定或非常有信心，但2024年7月此一比例高達81％。

    白宮試圖在阿拉斯加峰會前降低外界預期，新聞秘書李威特稱這次會晤是一次「傾聽練習」。儘管如此，川普表示，他預計普廷會認真對待這次會晤，並威脅說，如果普廷不同意採取措施結束戰爭，莫斯科將面臨「非常嚴重的後果」。

    川普13日事先與包括烏克蘭總統澤倫斯基在內的歐洲領袖視訊交談，並告訴他們，烏克蘭將參與任何有關潛在領土讓步的討論。此前，川普曾暗示，任何停火協議都將包括「土地交換」。

    另外，美國人對美國是否有責任幫助烏克蘭在戰爭中自衛的看法存在分歧，民主黨人更傾向支持美國支援烏克蘭，但只有不到3分之1的美國人認為，這場戰爭對美國利益構成重大威脅，此一比例較2022年俄國全面入侵烏國時大幅下降。

    不過，與3月相比，現在美國人認為，川普在戰爭中過於偏袒俄國的可能性降低。

    這項民調於8月4日至10日透過網路和電話進行，隨機抽樣調查3554名成年人。誤差幅度為正負1.8個百分點。

