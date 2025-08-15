為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    人髮蛋白牙膏刷牙 科學家：比含氟牙膏更有效

    英國團隊研發以人髮角蛋白製成的牙膏，可重建牙齒琺瑯質，改善敏感問題。示意圖。（美聯社）

    英國團隊研發以人髮角蛋白製成的牙膏，可重建牙齒琺瑯質，改善敏感問題。示意圖。（美聯社）

    2025/08/15 22:44

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦國王學院（King’s College London）團隊最新研究顯示，利用人類頭髮或羊毛提取的角蛋白（Keratin）製成牙膏或凝膠，能夠比傳統含氟牙膏更有效地修復牙齒琺瑯質，阻止早期蛀牙發展，甚至緩解牙齒敏感。研究人員預估，這項產品最快可在兩至三年內上市，為牙科護理帶來革命性突破。

    根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，論文發表於《先進醫療材料》（Advanced Healthcare Materials）。研究指出，琺瑯質是人體中最堅硬的組織，比骨頭還硬，但酸性食物、飲品與不良口腔習慣會讓它逐漸磨損。一旦流失，琺瑯質無法自行再生，容易導致牙齒敏感、疼痛甚至脫落。現有的高氟牙膏雖能延緩損耗，但無法完全阻止。

    此次實驗發現，角蛋白在牙齒表面形成高密度的礦物層，結構與功能皆仿似天然琺瑯質。這層「水晶般支架」可持續吸收唾液中的鈣與磷，促進新層琺瑯質生長，封閉神經通道，從根源解決蛀牙與敏感問題。首席作者伊爾沙爾卡威（Sherif Elsharkawy）博士形容：「我正邁入能用人體自身物質恢復生物功能的時代」。

    此外，角蛋白來源廣泛且可再生，例如理髮店的廢棄頭髮或牧場多餘羊毛，都可循環再利用製成牙科護理產品。研究生薩拉．加米亞（Sara Gamea）指出，這種天然療法不僅環保，還可能成為更長效、具成本效益的牙齒保護方案，為未來的微笑健康加分。

