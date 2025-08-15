悚！男農場上班第一天爆頭打死同事 還撿腦來吃

凶嫌逃入林地，警方大搜山追緝。示意圖，非本案。（路透社）

2025/08/15 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕巴西巴伊亞州（Bahia）南部知名可可產地伊列烏斯（Ilheus）一處農場8月12日發生駭人命案，新聘員工與同事爆發爭執，竟持木棍猛擊對方頭部致死，還疑似當場食用部分腦部組織。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事發當天是凶嫌盧伊斯．泰謝拉（Luiz Teiceira）第一天上班，到農場幫忙採收，與60歲同事佩德羅．納西門托．杜斯桑托斯（Pedro Nascimento dos Santos）爆發激烈爭吵，竟抄木棍狠打對方頭部，現場腦漿四濺。

現場目擊者指稱，凶嫌竟撿起部分腦部組織吃下去。不過，警方指出，現場發現有農場養的狗啃食屍塊，是否食人行為仍待調查釐清。伊列烏斯警察局長安德烈．阿拉嘎昂．利馬（André Aragão Lima）透露，攻擊過程極為凶殘，腦漿散落範圍廣大。

凶嫌在行凶後逃入附近林地，至少仍未抓到，警方發動大搜索。案件已依「一級謀殺」立案，確切犯案動機仍待調查。伊列烏斯是世界知名的可可種植區，當地農場多在高大樹木遮蔭下種植可可豆，供製作巧克力之用。

