皮夾遺失11年！竟在上千公里外汽車引擎室找到

美國密西根州一名退休汽車工人遺失的錢包，11年後竟在明尼蘇達州的休旅車引擎蓋下被意外發現。（美聯社）

2025/08/15 17:40

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州退休汽車工人遺失錢包，竟在11年後於上千公里外的明尼蘇達州的休旅車引擎蓋下意外發現。皮夾內的駕照、工作證、現金與禮品卡歷經多年仍完好無損，甚至部分禮品卡依然有效，失主既驚訝又感慨，故事曝光後引發關注。

《紐約郵報》報導，今年6月，明尼蘇達州汽修廠技師沃克（Chad Volk）檢修一輛2015年的福特休旅車，驚見一個三折式皮夾卡在變速箱與空氣濾清器之間，打開發現裡頭有駕照和工作證，還有禮品卡與現金。沃克透過臉書聯絡到失主吉爾福德（Richard Guilford），揭開這段橫跨11年的失物奇緣。

請繼續往下閱讀...

現年56歲的吉爾福德回憶，2014年他在密西根州韋恩市的福特組裝廠工作，當時在檢查即將出廠的新車過程中發現錢包遺失。他翻遍數十台車毫無所獲，只能無奈放棄。他提到，那個錢包是兒子們送的禮物，當年丟失讓他十分懊惱，如今失而復得，讓他又驚又喜。

更令人驚訝的是，錢包在引擎室歷經11年高低溫考驗，卻幾乎完好如初。吉爾福德說，「它從亞利桑那到明尼蘇達，經歷極端氣候，竟然還保存得這麼好，真的很難想像」。此外，皮夾內的零售商禮品卡也依然有效，公司得知此事，甚至主動提供額外補償。吉爾福德開心地說，這個皮夾將成為傳家之寶，他會原封不動珍藏在家裡的瓷器櫃，留給孩子們當作特別的回憶。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法