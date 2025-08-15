掛台灣國旗遭中國抗議 官民聯手抗議加拿大小鎮決恢復懸掛

加拿大卑詩省霍普鎮引發外交風波的國旗紀念桿，圖中紅框處為原先懸掛的中華民國國旗。在中國施壓下，該旗幟一度被移除，但經台灣官民聯手抗議後，小鎮議會已決議將其重新掛回。（圖擷取自霍普鎮議會專頁）

2025/08/15 15:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大媒體《The Tyee》近日一篇深度報導，揭露了一場圍繞著一面手掌大小金屬國旗的外交戰，如何在卑詩省僅有7000人口的小鎮霍普 （Hope，又譯希望鎮）激烈上演。在中國施壓下，霍普鎮一度撤下了懸掛長達16年的中華民國國旗，但在台灣官民聯手抗議後，鎮議會最終決議將其重新掛回。

《The Tyee》的報導還原了整起事件，去年七月，鎮長史密斯（Victor Smith）收到中國駐溫哥華領事館電郵，稱懸掛台灣國旗違反加拿大「一個中國政策」，是「高度敏感」的「嚴重問題」，史密斯隔日即回信致歉並迅速撤旗。

台僑串連發聲 我官方致函施壓

然而，此舉引發台裔社群強烈反彈。根據《中央社》補充報導，許多僑胞與台灣旅客發現「國旗不見了」後隨即展開串連，致信鎮公所強調加拿大的多元文化價值。駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也致函鎮長，強調台灣是加拿大印太戰略的重要夥伴，撤旗之舉「令居住在此的台裔加拿大人深感不安」。

面對來自台灣的強大壓力，霍普鎮陷入兩難。《The Tyee》指出，鎮公所幕僚在提交給議會的報告中建議，應恢復懸掛台灣國旗，並稱此舉「象徵著對民主價值、自我表達權利的承諾... 並不意味著正式的外交承認」。鎮議會最終在本週一的會議上同意了此項建議。

鎮長史密斯向《The Tyee》表示：「我們將把兩面旗幟都掛上去，因為這不是我們的戰爭。」

長期關注此事的英屬哥倫比亞大學（UBC）台裔教授山人幸琪則對中央社分析，加拿大的一中政策僅承認中國政府，但「從未承認中國宣稱對台灣有主權的論調」。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣對此決議表示欣慰，並特別感謝熱心僑胞與台灣旅客挺身而出，「讓我們的國旗能再度立於霍普街頭」。

