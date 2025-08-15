雙普會前夕 川普稱不會被普廷嚇倒

美國總統川普聲稱，他不會被俄羅斯總統普廷嚇倒。（路透）

2025/08/15 15:52

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷將於15日在阿拉斯加討論烏克蘭問題。在重要峰會的前一日，川普強調他決心堅定，稱自己不會被普廷嚇倒。

根據法蘭西24（France 24）報導，被排除在雙普會外的歐洲擔憂，普廷會誘使川普接受不利於烏克蘭的協議，使烏克蘭利益受損。對此川普14日在白宮向記者堅稱，普廷不會跟身為美國總統的他胡鬧。

川普表示，在開會後的幾鐘內他就能知道，自己與普廷會議究竟是好是壞。川普聲稱，會議好壞將產生截然不同結果，若是壞會議很快就會落幕，但若是好會議，將在不久後實現和平。

雖然烏克蘭總統澤倫斯基沒有參與雙普會，但川普指出不會單獨與普廷達成任何協議。川普還聲稱，他希望在雙普會過後，邀請澤倫斯基舉行三方峰會。

川普向福斯新聞電台（Fox News Radio）強調，第二場會議極度重要，因為這將是達成協議的會議。他還說雖然自己不想使用「瓜分」（divvy）一詞，但該詞某種程度上並非貶義。

值得注意的是，俄羅斯在雙普會前於戰場取得進展。烏克蘭14日下令強制疏散東部城鎮德魯日基夫卡（Druzhkivka）及其附近4個村莊的家庭和兒童，這些村莊靠近俄羅斯取得突破的地區。

針對烏克蘭危險局勢，德國總理梅爾茨敦促川普抓緊停火「機會」。他15日在一份聲明中表示，目標必需是舉行一次澤連斯基總統也出席的峰會，並在峰會上達成停火協議。他聲稱，川普可朝著和平邁出重要一步。

