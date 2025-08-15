高忠誠度vs.經驗豐富 美俄峰會代表團「戰力」一次看

俄羅斯總統普廷（左）15日將訪問阿拉斯加，與美國總統川普（右）進行會談。（美聯社）

2025/08/15 15:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷15日在阿拉斯加安克拉治的會談，攸關俄國與烏克蘭是否放下干戈。英國「衛報」率先整理美俄代表團的談判成員，指川普帶上國務卿魯比歐等最信任的顧問，與普廷身旁的傳統政治菁英、金融戰略家過招。

「普廷戰隊」第一位成員是外交部長拉夫羅夫，這位75歲外交官自2004年以來一直擔任此職，是世界上任職時間最長的外長之一。拉夫羅夫以其沙啞的嗓音和鬥志十足的談話聞名，在擬定和捍衛莫斯科從伊拉克戰爭到吞併克里米亞，以及全面入侵烏克蘭的外交政策方面，一直發揮核心作用。拉夫羅夫曾被西方各國視為務實且能力出眾的外交官，但隨著普廷領導的克里姆林宮激進化，他採取的語氣也日益具對抗性，有時甚至帶有好戰色彩。

請繼續往下閱讀...

第二名成員是78歲外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），英語流利的鄂夏柯夫是普廷最信任的顧問之一，長期關注華府事務，曾於1998至2008年擔任駐美大使。鄂夏柯夫以沉穩的舉止和深厚的政府經驗聞名，曾擔任幕後戰略家，協調普廷的國際事務，並經常向國家媒體提供總統的談話要點。

第三位成員是66歲的國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov），經濟學家出身的他是少數幾位晉升至克宮最高安全職位的技術官僚之一。他於2024年意外接任防長，被視為克宮試圖遏阻軍隊腐敗、並加速俄國軍事化經濟向全面戰爭經濟轉型的舉措。目前，俄國軍事化經濟正以2位數的速度成長。

第四位成員是50歲的俄國國際經濟與投資合作特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），他在克宮算是新人，但已成為莫斯科與以商業為導向的川普政府之間關鍵操盤手。德米崔耶夫曾在史丹佛大學和哈佛商學院就讀，目前擔任克宮100億美元主權財富基金負責人，並公開吹噓自己與美國商界菁英的關係。在阿拉斯加，預計他將提出雄心勃勃的北極經濟和基礎設施合作計畫，並以兩大國之間達成利潤豐厚的協議前景來吸引川普。不過，德米崔耶夫的迅速崛起及與華府的公開接觸，令克宮保守派感到不安，還被傳與拉夫羅夫等外交高階官員發生摩擦。

第五位成員是62歲的財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov），是克宮在入侵烏克蘭和西方制裁下維持經濟運作的關鍵人物。希魯阿諾夫的使命是讓俄國經濟盡可能抵禦制裁，他在克宮推廣「堡壘經濟」一詞，以描述這種抵禦制裁的努力。儘管制裁並未使俄國經濟陷入困境，但經濟成長已大幅放緩。希魯阿諾夫加入談判，表明莫斯科將確保西方解除制裁做為任何和平協議的優先事項。

至於「川普戰隊」方面，首位成員是54歲國務卿魯比歐，他曾與川普競爭共和黨總統提名，但現在已成為川普最親密盟友之一，且影響力日益增強，甚至兼任代理國家安全顧問，成為自季辛吉以來首位同時擔任這2個職位的人。他對中國和俄國較為傳統的強硬立場，成為歐洲和基輔的重要對話者，但這可能會讓他與川普核心圈的親俄勢力發生衝突。

第二位成員是68歲烏克蘭中東特使魏科夫，此人讓基輔和歐洲各國都不寒而慄，因為他在沒有任何外交經驗的情況下，迅速成為川普與普廷實際上的對話橋樑。在過去的訪談中，魏科夫曾獨自前往克宮，沒有自己的翻譯，因而附和莫斯科有關烏俄戰爭的觀點，並似乎使俄國在烏克蘭領土擴張合法化。

第三位成員則是45歲國防部長赫格塞斯，他從任職起就飽受爭議，包括軍事計畫意外洩漏給媒體的Signal事件，被認為至今仍保住職位、是因為他對川普的堅定忠誠。在與歐洲盟友的對話中，他明確表示華府不再「主要關注」歐洲安全，且保衛烏克蘭的重擔將愈來愈多落在歐洲身上。

衛報分析美俄代表團戰力指出，俄方由普廷的老牌擁護者和年輕的金融權力掮客組成，暗示普廷希望拉攏川普，並以經濟利益做為其在烏克蘭問題上與莫斯科站在一起的條件。相較之下，川普長期以來重視幕僚的忠誠而非經驗，讓基輔和西方許多人對美方團隊缺乏經驗豐富的對俄專家感到不安。

弗拉基米爾．普廷將於週五抵達阿拉斯加，與唐納德．川普舉行這場意義重大的會晤。屆時，克里姆林宮核心圈子裡一些最有權勢的人物將隨行─這支團隊由經驗豐富的政治人物、金融戰略家和外交官組成，他們在過去20多年裡一直參與塑造俄羅斯的外交和經濟政策。不過，這場峰會的成果最終將取決於川普和普廷2人的面對面會談，只是讓這2人單獨共處一室，一直是難以預測且可能帶來危險的事情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法