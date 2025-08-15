槍殺嫂子和兩侄子 新罕布夏州男子認罪

美國新罕布夏州男子埃里克被控殺害其嫂子和2個年幼侄子。圖為受害者。（擷自GoFoundMe）

2025/08/15 17:12

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國新罕布夏州男子埃里克（Eric Sweeney）被控在16歲時殺害其嫂子和2個年幼侄子，他於今（15）日承認二級謀殺罪。

根據美聯社（AP）報導，現年19歲的埃里克原定於下個月就一級謀殺罪接受審判，但他15日在梅里馬克郡高等法院聽證會上，對較輕二級謀殺罪指控認罪。

埃里克此前一直與哥哥一家住在新罕布夏州諾斯菲爾德（Northfield）。埃里克哥哥肖恩（Sean Sweeney）和他的妻子卡桑德拉（Kassandra Sweeney）當時擔任他的監護人。之後埃里克「日益嚴重的行為問題」導致家庭關係緊張。

在槍擊案發生前大約2個月，他給肖恩和卡桑德拉留下紙條。紙條上寫著「我不屬於這個家，我只會偷竊、撒謊和不負責任。我愛你們，再見。」

2022年8月，肖恩槍殺25歲的卡桑德拉（Kassandra Sweeney），和4歲的本傑明（Benjamin）及1歲的梅森（Mason）。

法庭文件顯示，埃里克被拘留時告訴警方，當時他正在地下室房間裡，突然聽到樓上傳來男人低沉吼聲和槍響。他上樓發現嫂子和侄子們倒在地上流血後，拿走卡桑德拉手機和鑰匙開車離開。之後他打電話給哥哥，哥哥趕緊報警。

對此檢察官用影片反駁埃里克言論。檢察官稱卡桑德拉手機錄製的1部影片顯示，她兒子們在當日槍擊案發生前嬉戲玩耍，沒跡象顯示家裡遭陌生人闖入。檢察官在上個月提交給法庭的文件中強調，卡桑德拉手機中有關當日的影片裡，受害者都未表現出任何痛苦或不安跡象，證明沒有未知第三方與他們待在一起。

