從「隨便」 變「超想拿」 川普對諾貝爾和平獎態度大轉變

川普前國安顧問歐布萊恩透露，川普以前並不覺得需要諾貝爾和平獎認可，但他現在非常渴望拿獎。（法新社）

2025/08/15 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國國家廣播公司》（NBC）15日報導，白宮最近非常積極宣揚總統川普促成國際和平協議的努力，直指川普早該拿諾貝爾和平獎，但川普在初次執政時這種想法並不強烈，現在則是「真的想要這個獎」。不過，川普與俄國總統普廷15日在阿拉斯加的會晤，將是他迄今為止的最大考驗。

據報導，白宮日益吹捧川普促成國際和平協議的努力，希望鞏固川普「和平締造者」的聲譽。白宮新聞秘書李威特上月才說，總統「在任職的6個月裡，平均每月促成一項和平協議或停火協議，獲得諾貝爾和平獎早已是理所當然的事」。

然而，川普的前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在一次採訪中回憶道，川普在第一任期即將結束之際，他曾在橢圓形辦公室裡對川普說，總統應因其促進以色列與一些阿拉伯國家關係正常化而獲得諾貝爾和平獎。另一位助理也附和道，川普的上一任總統歐巴馬獲得該獎根本「毫無意義」。

歐布萊恩說：「（當時）川普的態度是『隨便』，他並不在意這種認可。」川普第一任期一位高階官員表示，川普本屆任期與上屆任期的區別在於，現在「他真的想要這個獎」，「他不想只是說說而已」。

接下來，川普15日在阿拉斯加與普廷就結束烏俄戰爭的會晤，將是川普邁向諾貝爾和平獎的最大考驗。儘管峰會取得突破的可能性很小，但如果川普促成對烏克蘭公平的停火協議，那將是歐巴馬和拜登等兩位前總統都未能取得的外交勝利。

