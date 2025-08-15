為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    世運舞蹈比賽裁判「九頭身優雅大叔」爆紅！背景曝光

    脫維亞籍裁判，今年55歲的辛金斯（Sergejs Sinkins）。（取自微博）

    2025/08/15 15:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕本屆於中國成都舉行的世運會舞蹈賽場上，一名有著「九頭身」身材、相貌英俊、氣質優雅的裁判意外走紅，搶走了比賽焦點。網路上大量網友稱讚：「法拉利老了還是法拉利」、「漫畫中走出來的人物」。這名裁判，是拉脫維亞籍，今年55歲的辛金斯（Sergejs Sinkins）。

    綜合媒體報導，本月8日，拉丁舞半決賽在成都城北體育館舉行時，轉播鏡頭意外帶到在場邊，透過他那雙大長腿打著節拍的辛金斯，也有觀眾立刻拍下畫面上傳表示：「裁判長的腿長到鏡頭裝不下」，隨後相關影音立刻在中國社群平台上爆紅。

    辛金斯身高為191公分，穿著剪裁合宜的西裝，看起來就是一位優雅的紳士，不少網友留言狂讚：「法拉利老了還是法拉利」、「真正的九頭身」、「人群中最閃耀的存在」、「英國紳士！」；還有網友用修圖工具比對驚呼：「從頭到腳真的剛好九個頭！」

    辛金斯爆紅後隨即受到媒體關注採訪。他表示，影片被大量曝光當天就有人告訴他這件事，他非常意外，也很感謝。「我只是完成我的工作，觀眾的喜愛選擇了我，我很驚訝，沒想到會有這樣的熱度。」他對媒體表示。

    辛金斯1970年出生，今年已55歲，被問到保持年輕的秘訣時，他微微一笑表示，「很簡單，只要從7歲開始跳舞，堅持下去就行。另外，辛金斯也開設了「小紅書」帳號，一天就湧入超過10萬人關注。

    辛金斯爆紅後立刻受到媒體關注。（取自微博）

