網紅情侶查簽證靠ChatGPT 出國被「拒絕登機」崩潰哭了

網紅情侶玫理（Mery Caldass）與西德（Alejandro Cid）近日於TikTok發布1段影片，表示他們因為相信ChatGPT的錯誤資訊，錯過飛往波多黎各的班機當場崩潰，迄今吸引超過1.5萬次瀏覽量。（圖擷自「merycaldass」Tiktok、本報合成）

2025/08/15 15:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾會使用ChatGPT輔佐查找資料，但若照單全收恐產生意外。西班牙網紅情侶玫理（Mery Caldass）與西德（Alejandro Cid）近日於TikTok發布1段影片，表示他們因為相信ChatGPT的錯誤資訊，錯過飛往波多黎各的班機當場崩潰，迄今吸引超過1.5萬次瀏覽量。

綜合外媒報導，Tiktok發布影片可見，玫理一邊在機場走動、一邊落淚，男友西德則在旁安慰。她邊哭邊說，「我平常都會查很多資料，但我問ChatGPT，它說不需要」。據悉，2人詢問是否須簽證才能進入美國屬地波多黎各（Puerto Rico），ChatGPT回覆「免簽」，卻未提及必須事先申辦「電子旅行授權許可（ESTA）」。

玫理在影片中指稱ChatGPT「懷恨在心」，「因為有時候我會罵它，這就是它的報復......」。

消息曝光後，有網友讚賞她在低潮中仍有幽默感，但也有網友毫不留情地痛斥，「跨洋旅行全靠ChatGPT，算你運氣不算太差」、「誰會相信ChatGPT能處理這類情況呢？」、「他們問錯問題，雖然確實不需要簽證，但應該要同時詢問是否需要ESTA」。

據美國海關及邊境保衛局規定，包括西班牙在內的免簽證計劃（Visa Waiver Program）國家的旅客，必須持有有效ESTA入境。

