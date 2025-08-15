為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    超幸運！美國婦女相隔40年又中獎 這次刮中百萬美金

    美國維吉尼亞州一名60歲婦女日前刮中「每年10萬美元，連領10年」的大獎，總價值達100萬美元（約新台幣2963萬元），相當幸運。（圖擷取自維吉尼亞州彩券官網）

    美國維吉尼亞州一名60歲婦女日前刮中「每年10萬美元，連領10年」的大獎，總價值達100萬美元（約新台幣2963萬元），相當幸運。（圖擷取自維吉尼亞州彩券官網）

    2025/08/15 15:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州一名60歲婦女相隔約40年，再度抱回彩券大獎，這名婦女曾在20歲時贏得2.5萬美元（約新台幣74萬元）彩券獎金，孰料日前又刮中「每年10萬美元，連領10年」的大獎，總價值達100萬美元（約新台幣2963萬元），相當幸運。

    綜合外媒報導，維吉尼亞州彩券官網11日發布消息，60歲左右埃瑟里奇（Oletha Etheridge）日前在當地超市購買「一年10萬美元」遊戲刮刮樂，沒想到一刮開赫然發現中頭獎，隨後即刻告知一旁女兒喜訊，家人相當又驚又喜。

    報導提及，該獎項可選擇分10年每年領取10萬美元（約新台幣296萬元），或一次性領取稅前81.6萬美元（約新台幣2418萬元）現金。埃瑟里奇選擇一次領現金，並打算與2名女兒塔萊莎（Taletha）及塔琪瑪（Takema）平分，她計畫使用獎金買輛跑車，2名女兒則打算各自買房。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播