超幸運！美國婦女相隔40年又中獎 這次刮中百萬美金

美國維吉尼亞州一名60歲婦女日前刮中「每年10萬美元，連領10年」的大獎，總價值達100萬美元（約新台幣2963萬元），相當幸運。（圖擷取自維吉尼亞州彩券官網）

2025/08/15 15:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州一名60歲婦女相隔約40年，再度抱回彩券大獎，這名婦女曾在20歲時贏得2.5萬美元（約新台幣74萬元）彩券獎金，孰料日前又刮中「每年10萬美元，連領10年」的大獎，總價值達100萬美元（約新台幣2963萬元），相當幸運。

綜合外媒報導，維吉尼亞州彩券官網11日發布消息，60歲左右埃瑟里奇（Oletha Etheridge）日前在當地超市購買「一年10萬美元」遊戲刮刮樂，沒想到一刮開赫然發現中頭獎，隨後即刻告知一旁女兒喜訊，家人相當又驚又喜。

報導提及，該獎項可選擇分10年每年領取10萬美元（約新台幣296萬元），或一次性領取稅前81.6萬美元（約新台幣2418萬元）現金。埃瑟里奇選擇一次領現金，並打算與2名女兒塔萊莎（Taletha）及塔琪瑪（Takema）平分，她計畫使用獎金買輛跑車，2名女兒則打算各自買房。

