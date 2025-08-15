為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    天才！英國10歲女孩擊敗西洋棋特級大師

    英國10歲神童西瓦南丹創造歷史，成為有史以來擊敗西洋棋特級大師最年輕女棋手。（擷自X@SusanPolgar）

    2025/08/15 15:11

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國10歲神童西瓦南丹（Bodhana Sivanandan）最近創造歷史，成為有史以來擊敗西洋棋特級大師最年輕女棋手，這是西洋棋選手所能獲得的最高榮譽。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，世界西洋棋聯合會稱，西瓦南丹（Bodhana Sivanandan）近日在英國利物浦舉行的英國國際西洋棋錦標賽決賽中創造紀錄，擊敗特級大師威爾斯（Peter Wells）奪得冠軍。

    世界西洋棋聯合會在社交媒體指出，西瓦南丹是有史以來擊敗特級大師的最年輕女棋手，超越美國選手葉（Carissa Yip）在2019年的紀錄。西瓦南丹創紀錄時年齡是10歲5月3天，而葉年齡是10歲11月20天。

    值得注意的是，西瓦南丹尚未獲得特級大師稱號，因為世界西洋棋活動管理機構要求，每位棋手要達到一系列里程碑。

    西瓦南丹新獲得的女子國際大師等級，是繼特級大師之後，女性棋手獲得的第二高頭銜。

    國際西洋棋大師佩恩 （Malcolm Pein）表示，西瓦南丹在傳統上由男性主導的領域開創先河。他認為，西瓦南丹才華洋溢，很容易成為西洋棋領域的女子世界冠軍，甚至是世界總冠軍。

