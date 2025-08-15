為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本戰歿者追悼會 首相石破茂重提「反省」二字

    日本首相石破茂15日在終戰80週年追悼會上發表演說。 （美聯社）

    日本首相石破茂15日在終戰80週年追悼會上發表演說。 （美聯社）

    2025/08/15 13:22

    〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本今天舉辦終戰80週年全國戰歿者追悼儀式，日本首相石破茂在致辭中重提「必須再次深刻銘記那場戰爭的反省與教訓」，這是繼2012年民主黨政府的前首相野田佳彥後，時隔13年再有首相重提「反省」二字。

    石破在致辭中表示，「距離上一次大戰，已經過了80年。如今不曾經歷過戰爭的世代人已成為多數。我們絕不能讓戰爭的慘禍重演，絕不能再次走錯道路。我們必須再次深刻銘記那場戰爭的反省與教訓。在這個衝突仍未止息的世界上，我們要摒除分裂、弘揚寬容，為了當代與未來的世代，開創更美好的未來。」

    日本前首相安倍晉三在2015年發表「終戰70年談話」時，已表明不應讓日本未來世代繼續「背負永遠的謝罪義務」，他在2013年上任後，於每年8月15日終戰紀念日的發言，皆以強調「從歷史的教訓中學習朝向未來的智慧」，而非「反省」，安倍之後的首相包括菅義偉和岸田文雄也依循這種做法。

    日本首相使用「反省」一詞，始於1994年時任首相村山富市的「終戰50週年談話」，當時他提到「對亞洲和世界其他地區的許多人造成的難以形容的悲慘犧牲」表示「深切的反省」。但這段談話卻成為有心國家用來情勒日本的最佳王牌，「歷史問題」的政治化，至今仍被有效地利用，也成日本難以擺脫的枷鎖。

    產經新聞報導，今天出席的3400位戰歿者遺族中，戰後出生的人占53%，這也是首次超過5成。10年前安倍的戰後70年談話，就是宣告不要再讓後代子孫背負這個枷鎖，希望未來的日本首相不需要再為戰後80年、90年發表談話。事實上，安倍的70年談話，是召集各方代表，經過半年研議與協調後才定稿，並由內閣會議正式通過後發表，過程極為慎重。

    今年是日本戰後80週年，石破從去年上任就躍躍欲試，想要發表80年談話，但各方皆認為不需要，深怕他推翻了安倍已經定調的官方說法，將招致不必要的後遺症。但石破仍執意發言，雖然今天在戰歿者追悼會上的致辭，並不是內閣會議正式通過的「首相談話」，但仍具有一定的代表性。

    石破今天重提「反省」二字的對象，雖然不是如村山談話的「對亞洲國家造成的傷害」，而是「導致戰爭的道路」，但仍觸動了敏感神經。

    由於石破不願為敗選負責下台，執意留任，自民黨目前正要啟動提前舉行總裁選舉的徵詢程序，若有過半黨籍國會議員和地方黨部代表同意，將會提前舉行總裁選舉，等於是實質的「罷免總裁」。石破今天的發言是否引發黨內更大的反彈，還有待觀察。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播