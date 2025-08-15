日本戰歿者追悼會 首相石破茂重提「反省」二字

日本首相石破茂15日在終戰80週年追悼會上發表演說。 （美聯社）

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本今天舉辦終戰80週年全國戰歿者追悼儀式，日本首相石破茂在致辭中重提「必須再次深刻銘記那場戰爭的反省與教訓」，這是繼2012年民主黨政府的前首相野田佳彥後，時隔13年再有首相重提「反省」二字。

石破在致辭中表示，「距離上一次大戰，已經過了80年。如今不曾經歷過戰爭的世代人已成為多數。我們絕不能讓戰爭的慘禍重演，絕不能再次走錯道路。我們必須再次深刻銘記那場戰爭的反省與教訓。在這個衝突仍未止息的世界上，我們要摒除分裂、弘揚寬容，為了當代與未來的世代，開創更美好的未來。」

日本前首相安倍晉三在2015年發表「終戰70年談話」時，已表明不應讓日本未來世代繼續「背負永遠的謝罪義務」，他在2013年上任後，於每年8月15日終戰紀念日的發言，皆以強調「從歷史的教訓中學習朝向未來的智慧」，而非「反省」，安倍之後的首相包括菅義偉和岸田文雄也依循這種做法。

日本首相使用「反省」一詞，始於1994年時任首相村山富市的「終戰50週年談話」，當時他提到「對亞洲和世界其他地區的許多人造成的難以形容的悲慘犧牲」表示「深切的反省」。但這段談話卻成為有心國家用來情勒日本的最佳王牌，「歷史問題」的政治化，至今仍被有效地利用，也成日本難以擺脫的枷鎖。

產經新聞報導，今天出席的3400位戰歿者遺族中，戰後出生的人占53%，這也是首次超過5成。10年前安倍的戰後70年談話，就是宣告不要再讓後代子孫背負這個枷鎖，希望未來的日本首相不需要再為戰後80年、90年發表談話。事實上，安倍的70年談話，是召集各方代表，經過半年研議與協調後才定稿，並由內閣會議正式通過後發表，過程極為慎重。

今年是日本戰後80週年，石破從去年上任就躍躍欲試，想要發表80年談話，但各方皆認為不需要，深怕他推翻了安倍已經定調的官方說法，將招致不必要的後遺症。但石破仍執意發言，雖然今天在戰歿者追悼會上的致辭，並不是內閣會議正式通過的「首相談話」，但仍具有一定的代表性。

石破今天重提「反省」二字的對象，雖然不是如村山談話的「對亞洲國家造成的傷害」，而是「導致戰爭的道路」，但仍觸動了敏感神經。

由於石破不願為敗選負責下台，執意留任，自民黨目前正要啟動提前舉行總裁選舉的徵詢程序，若有過半黨籍國會議員和地方黨部代表同意，將會提前舉行總裁選舉，等於是實質的「罷免總裁」。石破今天的發言是否引發黨內更大的反彈，還有待觀察。

