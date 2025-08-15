為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黎智英國安案再押後開庭 待解決藥物和配戴心電圖監測器問題

    香港法院15日因擔心黎智英健康狀況而決定延期審理。（歐新社）

    香港法院15日因擔心黎智英健康狀況而決定延期審理。（歐新社）

    2025/08/15 13:16

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力的案件，原定今天起進行結案陳詞。辯方律師以黎有心悸等健康狀況為由，申請黎結案陳詞期間不需出庭，遭法官拒絕。法官押後至18日再開庭，待黎配戴心電圖監測儀器。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，黎智英15日上午出庭時體型明顯消瘦。黎智英辯護律師彭耀鴻（Robert Pang ）告訴法官，黎智英有時感覺自己快暈倒，且一直出現心悸症狀。

    彭耀鴻強調，黎智英接受體檢，但監獄工作人員尚未為他提供藥物和動態心電圖。檢察官表示，醫療專業人員已在法庭待命，以處理黎智英醫療需求。

    對此法官判斷，在黎智英醫療需求得到處理前，不開始審理是較謹慎做法，並宣布將開庭時間推遲至18日。

    現年77歲的黎智英，被控2項勾結外國勢力以及1項煽動叛亂罪，根據中國國家安全法，勾結外國勢力可判處終身監禁。此案原定14日進入結案陳詞最後階段，但因香港當天遭逢破紀錄「黑色暴雨」襲擊，導致庭審被迫延期至今天。

    黎智英兒子黎崇恩（Sebastien Lai）指出，他對父親日益惡化的健康狀況深感擔憂，任何形式的監禁都會對年老父親的健康造成極大威脅。他強調，父親長期被單獨監禁是「一種酷刑」；黎智英2020年12月起，已被單獨監禁超過1300天。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播