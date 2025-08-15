黎智英國安案再押後開庭 待解決藥物和配戴心電圖監測器問題

香港法院15日因擔心黎智英健康狀況而決定延期審理。（歐新社）

2025/08/15 13:16

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力的案件，原定今天起進行結案陳詞。辯方律師以黎有心悸等健康狀況為由，申請黎結案陳詞期間不需出庭，遭法官拒絕。法官押後至18日再開庭，待黎配戴心電圖監測儀器。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，黎智英15日上午出庭時體型明顯消瘦。黎智英辯護律師彭耀鴻（Robert Pang ）告訴法官，黎智英有時感覺自己快暈倒，且一直出現心悸症狀。

彭耀鴻強調，黎智英接受體檢，但監獄工作人員尚未為他提供藥物和動態心電圖。檢察官表示，醫療專業人員已在法庭待命，以處理黎智英醫療需求。

對此法官判斷，在黎智英醫療需求得到處理前，不開始審理是較謹慎做法，並宣布將開庭時間推遲至18日。

現年77歲的黎智英，被控2項勾結外國勢力以及1項煽動叛亂罪，根據中國國家安全法，勾結外國勢力可判處終身監禁。此案原定14日進入結案陳詞最後階段，但因香港當天遭逢破紀錄「黑色暴雨」襲擊，導致庭審被迫延期至今天。

黎智英兒子黎崇恩（Sebastien Lai）指出，他對父親日益惡化的健康狀況深感擔憂，任何形式的監禁都會對年老父親的健康造成極大威脅。他強調，父親長期被單獨監禁是「一種酷刑」；黎智英2020年12月起，已被單獨監禁超過1300天。

