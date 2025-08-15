為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    致命舉動！男子在美國公園手觸毒蛇 遭咬傷後死亡

    1名登山者在薩維奇峽谷州立公園被疑似森林響尾蛇的毒蛇咬傷後死亡。（擷自X@hikingwithshawn）

    2025/08/15 12:54

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局14日稱，1名登山者在田納西州薩維奇峽谷州立公園（Savage Gulf）撿起毒蛇後，遭毒蛇咬傷並不幸死亡。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，田納西州格蘭迪郡（Grundy ）緊急事務管理局局長格里菲斯（Matthew Griffith）14日表示，1名目擊者8日通報，某男子撿起了1條蛇後，手遭到蛇咬傷，該蛇被認為是森林響尾蛇（timber rattlesnake）

    格里菲斯指出，該機構工作人員於8日下午12時30分被派往公園內1條步道。當包括消防和救援人員、公園管理員在內的急救人員到達現場時，該男子在進步道約0.8英里處。

    雖然該男子被緊急送往當地醫院，但最終仍然身亡。格里菲斯聲稱，該男子似乎死於過敏反應，但尚未公佈詳細死因。

    格里菲斯說，緊急事務管理局強烈建議人們享受戶外休閒活動時攜帶急救用品，並注意可能出現危險的野生動物。他強調，人們若遇到蛇需保持冷靜，不要試圖觸碰。若被蛇咬傷，要立即到醫院就醫。

    據田納西州野生動物資源局稱，森林響尾蛇是田納西州4種毒蛇中體型最大、最危險的一種。該機構表示，森林響尾蛇平均體長約9至15公尺，頭部扁平，蛇體呈灰色、黃色或綠白色，有深色條紋，背部中央有一條鐵鏽色條紋。

