二戰終戰80週年 金正恩：北韓、俄羅斯團結的力量無窮盡

北韓領導人金正恩14日在平壤舉行的祖國解放80週年紀念大會上發表演說。（法新社）

2025/08/15 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩14日在平壤凱旋門廣場舉行的「祖國解放」（8月15日，二戰北韓對日戰爭勝利）80週年紀念大會上發表演說，強調，北韓、俄羅斯團結的力量將無窮無盡。

據《韓聯社》報導，這是金正恩首度在「祖國解放紀念日」公開發表演說。

《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）報導，金正恩表示，北韓與俄羅斯的友好關係目前已發展到歷史上前所未見的同盟關係，並在阻止新納粹主義復活、捍衛國家主權與安全，以及維護國際正義的共同鬥爭中不斷鞏固。

金正恩強調，北韓與俄羅斯關係基於崇高理念、真正友誼，以及以鮮血支援革命的歷史與傳統；北韓與俄羅斯團結的力量將無窮無盡。

金正恩還間接譴責稱，現今國際社會上，侵犯主權國家權利與利益的帝國主義者橫行，較以往任何時候都更加嚴重。但他並未直接點名批評南韓或美國。

另一方面，應北韓最高人民會議邀請，俄羅斯國家杜馬（Duma，國會）主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）14日率領俄羅斯國會代表團等俄方人士出席活動。

