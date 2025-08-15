為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    二戰終戰80週年 金正恩：北韓、俄羅斯團結的力量無窮盡

    北韓領導人金正恩14日在平壤舉行的祖國解放80週年紀念大會上發表演說。（法新社）

    北韓領導人金正恩14日在平壤舉行的祖國解放80週年紀念大會上發表演說。（法新社）

    2025/08/15 14:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩14日在平壤凱旋門廣場舉行的「祖國解放」（8月15日，二戰北韓對日戰爭勝利）80週年紀念大會上發表演說，強調，北韓、俄羅斯團結的力量將無窮無盡。

    《韓聯社》報導，這是金正恩首度在「祖國解放紀念日」公開發表演說。

    《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）報導，金正恩表示，北韓與俄羅斯的友好關係目前已發展到歷史上前所未見的同盟關係，並在阻止新納粹主義復活、捍衛國家主權與安全，以及維護國際正義的共同鬥爭中不斷鞏固。

    金正恩強調，北韓與俄羅斯關係基於崇高理念、真正友誼，以及以鮮血支援革命的歷史與傳統；北韓與俄羅斯團結的力量將無窮無盡。

    金正恩還間接譴責稱，現今國際社會上，侵犯主權國家權利與利益的帝國主義者橫行，較以往任何時候都更加嚴重。但他並未直接點名批評南韓或美國。

    另一方面，應北韓最高人民會議邀請，俄羅斯國家杜馬（Duma，國會）主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）14日率領俄羅斯國會代表團等俄方人士出席活動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播