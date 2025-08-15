為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    隱形炸彈！Drinkmate因爆炸風險 召回超過10萬碳酸飲料瓶

    Drinkmate近日召回10.6萬個碳酸飲料瓶。（美聯社）

    2025/08/15 12:22

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕喝飲料是很多人在繁忙日常中的享受，但某些飲料瓶暗藏危機。美國氣泡水機（carbonator machines）供應商Drinkmate近日召回10.6萬個碳酸飲料瓶，原因是存在爆炸風險。

    根據美聯社報導，美國消費品安全委員會（CPSC）14日發布的通知顯示，Drinkmate在美國召回約10.6萬個瓶子，召回產品中涵蓋「Drinkmate 1公升碳酸飲料瓶」。

    CPSC聲稱，Drinkmate已收到8份關於瓶子在美國爆炸的報告，其中4份導致割傷、撞擊傷害和聽力損傷。

    目前尚不清楚飲料瓶爆炸原因，但召回通知顯示，爆炸問題僅限於「Drinkmate 1公升碳酸飲料瓶」。該飲料瓶瓶身採用聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）材質，瓶蓋和瓶底為紅、藍、白、黑4種顏色。

    除了Drinkmate官方網站外，該飲料瓶還在2023年4月至2024年10月期間在沃爾瑪、亞馬遜等大型零售商銷售。Drinkmate敦促持有該飲料瓶的消費者立即停止接觸，並聯絡Drinkmate進行免費更換。

