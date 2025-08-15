為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    要出手了？ 川普：會盡最大努力「救出」黎智英 儘管習近平會不高興

    美國總統川普（左）、香港壹傳媒創辦人黎智英（右）。（法新社資料照，本報合成）

    美國總統川普（左）、香港壹傳媒創辦人黎智英（右）。（法新社資料照，本報合成）

    2025/08/15 10:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」罪，這場指標性的國安法大案，在歷經近90天審訊後，原定14日進入結案陳詞的最後階段。不料香港當天遭逢破紀錄的「黑色暴雨」襲擊，導致庭審被迫延期至週五（15日）。對此美國總統川普表示，他會盡最大努力協助「救出」黎智英，儘管此舉可能會使中國國家主席習近平不高興。

    綜合外媒報導，現年77歲的黎智英自2020年12月起已被單獨監禁超過1300天。面對最高可判處終身監禁的重罪，以及國際社會的高度關注，這場審判的每一個進展都牽動著外界對香港司法已死的憂慮。

    川普受訪時指出「我會盡一切的努力拯救他（黎智英），我們會看看能做什麼……並竭盡所能。」，並表示他會在與中國貿易和關稅談判時提到黎智英事件。

    中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，黎智英是「香港反中與破壞穩定的活動主要策劃者與參與者」；劉鵬宇強調「我們堅決反對外部勢力利用司法案件干涉中國內政、抹黑破壞香港法治。」

