    國際

    雙普會外另一個烏克蘭和平保障！川普支持「再保證部隊」

    歐洲領導人讚揚美國總統川普同意為正在組建的「再保證部隊」提供軍事支持。圖為川普。（美聯社）

    歐洲領導人讚揚美國總統川普同意為正在組建的「再保證部隊」提供軍事支持。圖為川普。（美聯社）

    2025/08/15 12:39

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日將於阿拉斯加討論烏克蘭問題。在雙普會展開前，歐洲領導人讚揚川普同意為正在組建的「再保證部隊」（reassurance force）提供軍事支持，該部隊任務是維護烏克蘭未來和平。

    根據美聯社報導，歐洲領導人表示，川普在與普廷會晤前的1次通話中稱，美國願意為歐洲「再保證部隊」提供軍事支援，但沒有透露援助具體內容，川普也未公開確認任何支持。

    「再保證部隊」是歐洲確保烏克蘭和平措施，這項由約30個國家組成的聯盟制定的行動，其有效性取決於美國空中力量或其他軍事裝備威懾力。

    雖然「再保證部隊」不會有美軍參與，但美國空中力量的支持，可能有助於阻止俄軍試探歐洲守護烏克蘭決心。

    歐洲領導人經常強調，美國對「多國部隊在烏克蘭行動」成功與否至關重要。但過去川普政府一直拒絕承諾，或是擱置參與，作為與俄羅斯談判籌碼。

    關於「再保證部隊」具體規模，目前尚未公佈。但英國曾表示，部隊人數可能在1萬至3萬之間；英國國防大臣希利（John Healey）上個月告訴議員，該部隊旨在加強烏克蘭陸海空防禦，成為抵禦未來俄羅斯侵略的最佳威懾力量。

    「再保證部隊」最初將總部設在法國巴黎，明年將遷至英國倫敦。一旦俄羅斯敵對行動停止且部隊完成部署，部隊將在烏克蘭基輔設立1個協調總部。

