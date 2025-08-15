為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「異形」影集剛上架 天文迷拍星雲竟出現神似「異形」畫面

    美國一名攝影師日前在拍攝星雲時，意外拍出形狀神似科幻電影「異形（Alien）」的照片，她在社群發文時還貼出對比畫面。（圖擷自X）

    美國一名攝影師日前在拍攝星雲時，意外拍出形狀神似科幻電影「異形（Alien）」的照片，她在社群發文時還貼出對比畫面。（圖擷自X）

    2025/08/15 12:18

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名攝影師日前在拍攝星雲時，意外拍出形狀神似科幻電影「異形（Alien）」的照片，她在社群發文時還貼出對比畫面，引發一陣議論。

    綜合媒體報導，來自美國的攝影師多布里耶維奇（Daisy Dobrijevic）14日在社群平台X上貼出形狀酷似「異形」的星雲（Veil Nebula）畫面，並表示她是在8月8日與8月12日透過「Vespera Pro智慧型望遠鏡」進行觀測，該款觀星設備除了觀測也能拍攝星系、星雲和星群的高解析度、全彩影像。

    多布里耶維奇透露，她總共拍攝了約1.5小時，並以疊加處理的方式製作出完整的星雲畫面，沒想到最終的成品與「異形（Alien）」非常相似，後續她也將拍到的星雲畫面投稿至Space.com。

    根據她分享的介紹內容提到，她所拍攝的目標是天鵝座（Cygnus）的面紗星雲東側（編號NGC 6995），據指該處距離地球約2400光年，是「天鵝座迴圈」（Cygnus Loop）的一部分，是巨大的超新星爆炸殘跡，約1萬年前由一顆質量約為太陽20倍的恆星劇烈爆炸形成。

    巧合的是，電視影集《異形：地球》（Alien: Earth）才剛於本月12日在美國首播，隔日也在英國與歐洲的Disney+上線，劇情融合企業反烏托邦與異形恐怖元素，與這張天文畫面意外成為有趣的對比。連多布里耶維奇自己都笑稱，這樣的拍攝結果「10分滿分，絕對會再拍一次」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播