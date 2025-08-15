「異形」影集剛上架 天文迷拍星雲竟出現神似「異形」畫面

美國一名攝影師日前在拍攝星雲時，意外拍出形狀神似科幻電影「異形（Alien）」的照片，她在社群發文時還貼出對比畫面。（圖擷自X）

2025/08/15 12:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名攝影師日前在拍攝星雲時，意外拍出形狀神似科幻電影「異形（Alien）」的照片，她在社群發文時還貼出對比畫面，引發一陣議論。

綜合媒體報導，來自美國的攝影師多布里耶維奇（Daisy Dobrijevic）14日在社群平台X上貼出形狀酷似「異形」的星雲（Veil Nebula）畫面，並表示她是在8月8日與8月12日透過「Vespera Pro智慧型望遠鏡」進行觀測，該款觀星設備除了觀測也能拍攝星系、星雲和星群的高解析度、全彩影像。

多布里耶維奇透露，她總共拍攝了約1.5小時，並以疊加處理的方式製作出完整的星雲畫面，沒想到最終的成品與「異形（Alien）」非常相似，後續她也將拍到的星雲畫面投稿至Space.com。

根據她分享的介紹內容提到，她所拍攝的目標是天鵝座（Cygnus）的面紗星雲東側（編號NGC 6995），據指該處距離地球約2400光年，是「天鵝座迴圈」（Cygnus Loop）的一部分，是巨大的超新星爆炸殘跡，約1萬年前由一顆質量約為太陽20倍的恆星劇烈爆炸形成。

巧合的是，電視影集《異形：地球》（Alien: Earth）才剛於本月12日在美國首播，隔日也在英國與歐洲的Disney+上線，劇情融合企業反烏托邦與異形恐怖元素，與這張天文畫面意外成為有趣的對比。連多布里耶維奇自己都笑稱，這樣的拍攝結果「10分滿分，絕對會再拍一次」。

Help! I tried to image the Veil Nebula but accidentally got a Xenomorph! （thanks to the @Vaonis_fr Vespera Pro!）

Read more: https://t.co/Up3NAUMRHH #AlienEarth pic.twitter.com/UEsqUebeAY — Daisy Dobrijevic （@DaisyDobrijevic） August 14, 2025

