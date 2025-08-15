為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    雙普會前夕 普廷讚揚川普結束戰爭努力

    俄羅斯總統普廷14日特意讚揚美國總統川普為結束烏俄戰爭付出的努力。（法新社）

    俄羅斯總統普廷14日特意讚揚美國總統川普為結束烏俄戰爭付出的努力。（法新社）

    2025/08/15 09:42

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷將於15日於阿拉斯加討論烏克蘭問題。普廷在展開會晤的前一日，特意讚揚川普為結束烏俄戰爭所付出的努力。

    根據美聯社報導，普廷14日在克里姆林宮發布的影片中表示，川普政府正「非常積極和真誠地努力停止敵對行動」並「達成所有相關方都感興趣的協議」。

    普廷也提到美俄核協議，他稱根據與美國達成的核武控制協議，「美俄兩國之間、歐洲和全世界之間的長期和平條件」可以達成。

    雖普廷說可達成全世界之間的和平條件，但川普指出他認為峰會有25%失敗可能性。川普補充，若雙普會取得成功，他可能邀情烏克蘭總統澤倫斯基前往阿拉斯加，參加隨後的三方會晤。

    在雙普會正式展開前，歐洲和烏克蘭也做出行動。英國首相施凱爾14日歡迎拜訪在倫敦的澤倫斯基，以表明英國對烏克蘭的支持，2人在唐寧街10號斯塔默辦公室外熱情擁抱。

    另外在澤連斯基訪問英國前1日，他在德國柏林與川普和其他歐洲領導人舉行視訊會議。這些領導人說，川普向他們保證，他將在與普廷會晤時優先考慮促成烏克蘭停火。

    川普還在會後告訴記者，如果普廷在15日的會晤後不同意停止對烏克蘭的戰爭，俄羅斯將面臨非常嚴重的後果。

