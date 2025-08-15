為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    將與蒲亭雙邊會　川普：盼為美俄烏峰會鋪路

    2025/08/15 03:45

    〔中央社〕美國總統川普將與俄羅斯總統蒲亭在阿拉斯加州舉行雙邊會，川普今天說，他明天最想做的事是為美俄烏三方峰會鋪路，希望能很快舉行，也許會邀一些歐洲領袖參與。他還認為，若他不是美國總統，蒲亭會占領整個烏克蘭。

    俄烏戰爭持續將近3年半之際，川普（Donald Trump）預計明天在阿拉斯加第一大城安克拉治（Anchorage）與蒲亭（Vladimir Putin）舉行一對一會談。這將是2021年來，美俄現任總統首度會面。

    川普今天下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問表示，他認為明天與蒲亭見面將會是「一場很好的會議」，但更重要的是第2場會議，蒲亭、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和他之間的三方會談，「也許還會邀上一些歐洲領袖，也許不會，我還不確定」。

    他認為，蒲亭會促成和平，澤倫斯基也會促成和平，「我們將看看他們能否處得來，如果可以，那非常好」。

    川普表示，明天他唯一想做的就是為美俄烏領導人會談鋪路，希望能很快舉行，最好直接就在阿拉斯加進行。

    他說，「我們會看清楚每個人的立場」，他在會議前幾分鐘，就能判斷會議是好或壞。「如果會議不順利，它會很快結束；若是好的，那很快就會有和平的結果」。

    川普認為，蒲亭想要達成協議。就川普看來，若他不是美國總統，蒲亭就會傾向直接奪取整個烏克蘭，「但我是總統，他不會糊弄我」。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天稍早接受媒體訪問表示，川普明早將出發前往阿拉斯加，與蒲亭進行一對一會面，隨後美俄代表團將進行餐敘，接著舉行記者會。

    川普今年初重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。（編輯：楊昭彥）1140815

