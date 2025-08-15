為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川蒲高峰會前夕　俄烏展開新一波換俘行動

    2025/08/15 02:30

    〔中央社〕俄羅斯和烏克蘭今天表示，雙方各自換了84名戰俘。今年以來俄烏一連串換俘行動中，已經釋放了數百人，這是最新一批。

    俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統川普預定15日在阿拉斯加（Alaska）舉行高峰會，俄烏雙方在會前展開換俘行動。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示，交換的戰俘「有軍人，也有平民」，其中一些人「自2014年、2016年和2017年以來就被俄羅斯人關押至今」。

    澤倫斯基說，「力守馬立波（Mariupol）的人員」也在此次交換名單中。馬立波是烏克蘭的一個港口城市，2022年2月遭俄軍圍攻近3個月後，最終落入俄軍手中。

    俄羅斯國防部在通訊軟體Telegram表示，這次換俘由阿拉伯聯合大公國居中斡旋；獲釋的俄方人員正在接受「心理和醫療援助」。

    大規模戰俘交換是俄烏代表團於5月至7月在伊斯坦堡（Istanbul）舉行3輪和平談判中，唯一取得的實質成果。

    在上個月舉行的最新一輪談判中，俄羅斯和烏克蘭同意交換戰俘，雙方各出1200名。

    一名俄羅斯談判代表說，莫斯科也提出要將3000名陣亡士兵的遺體交還基輔。1140815

