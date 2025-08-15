台灣曾取消演出......俄羅斯知名女高音在英國遭連署抵制

2008年2月，俄羅斯總統普廷（左）授予安娜涅翠布柯（右）「人民藝術家」榮譽稱號。（美聯社檔案照）

2025/08/15 06:07

〔國際新聞中心／綜合報導〕2023年，台灣NSO國家交響樂團曾邀請俄羅斯女高音安娜‧涅翠布柯（Anna Netrebko）來台演唱，引發爭議後被迫取消。如今，50多名烏克蘭作家與藝術家、英國跨黨派國會議員，以及前紐西蘭總理，也敦促英國皇家芭蕾與歌劇院（RBO）取消涅翠布柯在倫敦的演出。

英國「衛報」14日獨家報導，涅翠布柯預定下月在皇家歌劇院的歌劇「托斯卡」（Tosca）中演出。在寫給衛報的一封公開信中，連署者形容她是「長期為一個必須對嚴重戰爭罪行負責的政權進行文化宣傳的象徵」。

請繼續往下閱讀...

信中批評皇家歌劇院在俄羅斯擴大對「烏克蘭城市與平民」的攻擊，並且系統性試圖抹除烏克蘭文化之際，還邀請涅翠布柯擔綱主演，等於站在歷史錯誤的一邊。

信中說：「皇家歌劇院如今面臨一個關鍵性的選擇：是地位還是責任，是利益還是價值，是沉默還是良知。我們敦促你們一如往昔，站在藝術與歷史的道德這一邊。」

連署者包括烏克蘭小說家克考夫（Andriy Kurkov）與扎丹（Serhiy Zhadan）、奧斯卡金像獎導演柴諾夫（Mstyslav Chernov）、美食作家赫丘勒斯（Olia Hercules）、前紐西蘭總理克拉克（Helen Clark），以及法國思想家李維（Bernard-Henri Lévy）等。

皇家歌劇院與涅翠布柯均拒絕對此置評。本月稍早，皇家歌劇院取消在特拉維夫以色列歌劇院演出的「托斯卡」，此前有將近200名皇家歌劇與芭蕾舞團成員連署公開信，批評該機構對加薩走廊議題的立場。

皇家歌劇院執行長比爾德（Alex Beard）否認雙重標準的指控。他在上週表示，「我們對烏克蘭的支持當時符合全球共識。隨著世界地緣政治變得更複雜，我們的立場也有所調整，以確保行動反映我們的宗旨與價值觀。」

英國國會烏克蘭跨黨派小組主席、工黨下議院議員索貝爾（Alex Sobel）表示，他對皇家歌劇院邀請涅翠布柯，以及似乎減少對基輔的支持感到「深切憂慮」。

索貝爾直指，「這不能解釋成『複雜的地緣政治』，它不複雜，很簡單，就是不要邀請支持該政權的俄羅斯人來演出。烏克蘭是在為我們所有人的自由而戰。這是在傷口上灑鹽。」

保守黨議員惠廷戴爾（John Whittingdale）與工黨議員桑伯瑞（Emily Thornberry）已與比爾德私下會面討論此事，並且致函表達關切。

惠廷戴爾說，涅翠布柯或許是位優秀的女高音，但她過去曾公開支持烏克蘭的俄羅斯分離主義者，而且除了3年前的1份聲明外，至今從未譴責俄羅斯的殘暴行為，「我對皇家歌劇院改變立場邀請她感到遺憾，希望她至少在登上倫敦舞台前，明確譴責（俄羅斯總統）普廷及其政權。」

涅翠布柯是世界上最知名的女高音之一，在全球各大歌劇院的演出幾乎場場爆滿。她出道於聖彼得堡的馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre），其藝術總監捷傑耶夫（Valery Gergiev）是普廷的堅定支持者。

2014年，俄羅斯奪取烏克蘭東部城市頓內茨克後，涅翠布柯向當地歌劇院捐款，並與1名親克里姆林宮的烏克蘭政治人物會面，被拍到手持「新俄羅斯」（Novorossiya）分離主義旗幟。她之後聲稱，自己當時並不知道旗幟的意涵。

涅翠布柯是奧地利公民，並長居當地。2022年3月，她發表聲明譴責烏克蘭戰爭，並在「臉書」上寫道：「我與戰爭受害者及其家屬同在」。她聲稱自己並非政黨成員，也「沒有與任何俄羅斯領袖結盟」，並承認過去的某些行動或言論可能遭到誤解。

涅翠布柯說，她與普廷只有在頒獎典禮與奧運會等場合「見過幾次面」，並強調「我熱愛我的祖國俄羅斯，只希望透過藝術帶來和平與團結。」

不過，涅翠布柯始終避免直接批評普廷。普廷曾在2008年曾授予她「人民藝術家」榮譽稱號。2022年3月，紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）以她未譴責普廷為由，取消她在歌劇「杜蘭朵」（Turandot）的演出。此後，她的演唱邀約大幅減少。

安娜涅翠布柯是世界上最知名的女高音之一，在全球各大歌劇院的演出幾乎場場爆滿。（美聯社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法