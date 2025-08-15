約旦河西岸將被「E1屯墾區計畫」切半 以色列財長:埋葬巴勒斯坦建國夢

以色列極右派財政部長史莫特里奇聲稱，E1屯墾區計畫將「永久埋葬巴勒斯坦國的構想」。（美聯社）

2025/08/15 00:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對世界主要國家紛紛宣布準備承認巴勒斯坦國，以色列卻在推進一項備受爭議的計畫，準備在佔領的約旦河西岸興建數千戶新住宅，將該地區一分為二。極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）聲稱，這項計畫將「永久埋葬巴勒斯坦國的構想」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項名為「E1屯墾區計畫」的方案，由於遭到國際社會強烈反對，已被凍結數十年。該計畫將耶路撒冷與里阿杜敏屯墾區（Maale Adumim）連接起來，扼殺以東耶路撒冷做為未來巴勒斯坦首都的規劃。同時，該計畫也將把約旦河西岸切成兩半，阻斷建立一個連貫的巴勒斯坦國的可能性。

請繼續往下閱讀...

史莫特里奇14日在預定施工地點舉行的記者會上宣布，即將批准興建3401戶新住宅，「他們談論巴勒斯坦人的夢想，而我們將繼續建造猶太人的現實。這種現實將永久埋葬巴勒斯坦國的構想，因為沒有什麼可以承認，也沒有誰值得承認。」

該計畫預計下週獲得批准。史莫特里奇不斷遊說總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）併吞約旦河西岸，並將以色列的主權延伸至整個地區。

巴勒斯坦民族議會（Palestinian National Council）在一份聲明中，強烈譴責這項新屯墾區計畫，指其為「竊取土地、將其猶太化，並將聖經與（猶太教經典）『塔木德』（Talmud）的觀點強加於衝突之上的系統性計畫。」

巴勒斯坦民族議會議長法圖赫（Rawhi Fattouh）痛批，這項「殖民計畫」是以色列對約旦河西岸的漸進式併吞政策，而且伴隨著猶太屯墾者對巴勒斯坦人的暴力行為。

根據國際法，約旦河西岸的以色列屯墾區屬於非法。然而，在川普首次擔任總統期間，美國國務院推翻了長期以來的政策，裁定屯墾區與國際法並無衝突。拜登政府也延續這項政策。

史莫特里奇在14日的記者會上表示，推進這一計畫是以色列對近期多國宣布，有意承認巴勒斯坦國的回應。

倡導和平並監督屯墾區的以色列組織「即刻和平」（Peace Now）強烈抨擊E1計畫，認為該計畫對以色列的未來，以及任何實現和平的兩國方案「都具有致命性」。

該組織在聲明中指出，「我們正站在深淵的邊緣，而政府正全速將我們推向前方。」以巴衝突以及加薩戰爭的解決方案，是建立一個與以色列並存的巴勒斯坦國，但以色列政府的併吞行動「正在讓我們距離這個解決方案愈來愈遠，未來勢必還會有更多年的流血衝突。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法