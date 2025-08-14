為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    樂觀看待「雙普會」 川普自曝談崩機率25％

    美國總統川普受訪時指出，他認為「雙普會」談不出結果的機率為25％。（歐新社）

    美國總統川普受訪時指出，他認為「雙普會」談不出結果的機率為25％。（歐新社）

    2025/08/14 23:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）將在台灣時間16日凌晨與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會面，商討俄烏停戰議題，他今（14日）受訪時表示，他覺得普廷有意願達成協議，但他估計也有25％的機率雙方談崩。

    綜合英國廣播公司（BBC）、《路透》報導，川普在接受福斯新聞電台（Fox News Radio）節目《布萊恩基爾米德秀》（The Brian Kilmeade Show）訪問時表示：「他，他真的，我現在認為，他深信自己會達成協議，他會達成協議，我覺得他會這樣做，我們很快就會知道結果。」

    在訪談中川普也提到，他目前心中有3個地點適合舉辦美俄烏領袖三方會談，不過他也強調，後續的領袖會談不一定能順利舉行，「根據我會談的情況，我會打電話給澤倫斯基總統，然後把他帶到我們要見面的任何地方。」

    川普補充說，他覺得有「25％的可能性，這次會談不會是成功的一次會晤」。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稍早也告訴媒體，俄國與美國在峰會後都不會發布任何「文件」，「估計不會有（文件）。什麼都沒有準備。」

