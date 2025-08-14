為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    恐怖！中國屈公病「已破9千例」 疫情擴散地圖曝光

    為防治屈公病境外移入病例，一名工作人員正在香港一處公共屋邨噴灑殺蟲劑。與此同時，鄰近的中國廣東省正因本土疫情，發動更大規模的滅蚊戰爭。（路透）

    為防治屈公病境外移入病例，一名工作人員正在香港一處公共屋邨噴灑殺蟲劑。與此同時，鄰近的中國廣東省正因本土疫情，發動更大規模的滅蚊戰爭。（路透）

    2025/08/14 18:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廣東屈公病疫情嚴峻，本土累計病例已突破9100例，疫情更有向外快速蔓延的趨勢，包含廣西、浙江、福建等重要省份均被官方列為最高風險的一級流行區，上海、江蘇等經濟大城也被劃為二級風險區。令人擔憂的是，目前台灣、香港也已出現零星的境外移入個案。

    半個中國陷風險區？ 官方劃定高風險省市

    綜合中媒報導，根據中國國家疾控局最新公告，此次被列為屈公病流行風險最高「1類地區」的省份，除了疫情爆發地廣東，還增列了廣西、浙江、福建、海南、雲南等共6個省區。官方定義的「1類地區」，是指病媒蚊活躍期長、過往登革熱病例多，且具備發生大規模聚集性疫情風險的區域。

    此外，包含上海、江蘇、安徽、湖北、湖南、重慶、四川等11個省市，則被列為「2類地區」，指有一定程度的聚集性疫情發生風險。兩類地區相加，範圍幾乎涵蓋了中國東南沿海至內陸的半壁江山。

    儘管廣東省疾控官員聲稱，由於新增病例數連續兩週下降，疫情快速上漲的勢頭已「得到初步遏制」，但疫情顯然已擴散至鄰近省市。廣西《法治日報》便報導，首府南寧市已有社區在13日通報出現4名屈公病患者，該社區雖出入正常，但已有應急消毒車輛頻繁進出清消。南寧疾控中心更發出警示，稱「我市近期不斷出現輸入性病例報告」。

    我國衛福部疾管署日前表示，屈公病（Chikungunya）是由屈公病毒（CHIKV）引起，經蚊子叮咬傳播的急性傳染病，並不會人傳人，其臨床特徵以發燒、嚴重關節痛及皮疹為主。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播