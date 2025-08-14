恐怖！中國屈公病「已破9千例」 疫情擴散地圖曝光

為防治屈公病境外移入病例，一名工作人員正在香港一處公共屋邨噴灑殺蟲劑。與此同時，鄰近的中國廣東省正因本土疫情，發動更大規模的滅蚊戰爭。（路透）

2025/08/14 18:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廣東屈公病疫情嚴峻，本土累計病例已突破9100例，疫情更有向外快速蔓延的趨勢，包含廣西、浙江、福建等重要省份均被官方列為最高風險的一級流行區，上海、江蘇等經濟大城也被劃為二級風險區。令人擔憂的是，目前台灣、香港也已出現零星的境外移入個案。

半個中國陷風險區？ 官方劃定高風險省市

綜合中媒報導，根據中國國家疾控局最新公告，此次被列為屈公病流行風險最高「1類地區」的省份，除了疫情爆發地廣東，還增列了廣西、浙江、福建、海南、雲南等共6個省區。官方定義的「1類地區」，是指病媒蚊活躍期長、過往登革熱病例多，且具備發生大規模聚集性疫情風險的區域。

此外，包含上海、江蘇、安徽、湖北、湖南、重慶、四川等11個省市，則被列為「2類地區」，指有一定程度的聚集性疫情發生風險。兩類地區相加，範圍幾乎涵蓋了中國東南沿海至內陸的半壁江山。

儘管廣東省疾控官員聲稱，由於新增病例數連續兩週下降，疫情快速上漲的勢頭已「得到初步遏制」，但疫情顯然已擴散至鄰近省市。廣西《法治日報》便報導，首府南寧市已有社區在13日通報出現4名屈公病患者，該社區雖出入正常，但已有應急消毒車輛頻繁進出清消。南寧疾控中心更發出警示，稱「我市近期不斷出現輸入性病例報告」。

我國衛福部疾管署日前表示，屈公病（Chikungunya）是由屈公病毒（CHIKV）引起，經蚊子叮咬傳播的急性傳染病，並不會人傳人，其臨床特徵以發燒、嚴重關節痛及皮疹為主。

