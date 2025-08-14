37公分並沒有好棒棒！「世界最大巨雕男」自曝做這事時悲劇了

英國男子巴爾（Matt Barr）擁有經醫學認證、總長度14.5英寸（約37公分）的「全球最大巨雕」，還石膏翻模送給冰島陰莖博物館典藏展出。（擷取自臉書，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕來自英國倫敦的AI專家巴爾（Matt Barr）擁有經過醫學認證、總長度14.5英寸（約37公分）的「全球最大巨雕」。這根「巨雕」卻給他的生活帶來一連串災難，日前洗澡時因為視線被「巨雕」擋住，導致他滑倒，肩膀當場摔成骨折。

綜合外媒報導，巴爾現年41歲，37公分陰莖獲醫學界獨立認證「世界最大」，去年12月，他將巨雕石膏模型送給冰島陰莖博物館（Icelandic Phallological Museum）收藏與展出。巴爾天生有令無數男性羨慕不已的傲人尺寸，但日常生活也出現許多不便。

巴爾過去受訪時透露，他多次在公共場所發生尷尬遭遇，像是去度假村游泳時，濕透的泳褲過於貼身，巨雕激凸太明顯，最終被管理人員要求離開，「我現在不敢去一般度假村或飯店的泳池，只能尋找更偏僻的地點。」

巴爾最近再度成為媒體焦點，因為他洗澡發生尷尬慘案。他無奈回憶，日前準備離開浴缸，被巨雕擋住視線，直接踩到沐浴乳滑出浴缸，頭部著地，肩膀撞上地板骨折，「這是非常尷尬的意外，陰莖這麼大帶來的其中一個問題，就是我很難看到自己的腳，尤其是在淋浴時，動作太快時也會影響平衡。」

We´ve obtained a plaster cast of a Mr. Matt Barr of Great Britain from the TV show 'My Massive C***' of Channel 4. He has the longest urinary measurement ever recorded and as far as we can confirm, the longest and girthiest phallus, of any man alive today. pic.twitter.com/ONwF4fJWVx — Phallological Museum （@Phallusmuseum） December 16, 2024

