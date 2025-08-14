中國媽媽一紀錄被查出全家綠卡被取消 15年苦心全白費

一名來自中國客戶，為了拿到合法永久居民身份證件「綠卡」苦熬15年。示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕旅美執業律師邱彰日前在臉書分享一案例。一名來自中國的客戶「蘇姐」，為了拿到合法永久居民身份證件「綠卡」苦熬15年，沒想到因10年來在美國總天數不到200天，全家遭到註銷綠卡。

前立委、現為美國執業律師邱彰12日在臉書分享案例，表示一名客戶「蘇姐」某日凌晨一點打電話，帶著哭腔向她哭訴：「綠卡沒了，移民局的信剛到」。邱彰表示，為了這張綠卡「蘇姐」苦熬了15年，從陪讀媽媽考成註冊會計師，資料都堆成了小山。

邱彰透露，「蘇姐」2010年拿到綠卡後，在西雅圖買了房子，卻因在中國的老母親和上海事務所的事情，十年裡春、夏在美國陪女兒；秋、冬回上海。去年母親摔斷腿，她在上海陪護十個月，出發前辦了回美證，還帶了女兒的學籍證明。不料，今年4月她飛到舊金山入境時，卻被移民官盯著記錄追問：「西雅圖的房子代管3年了？近2年合同都是上海的？醫保和信用卡地址也在國內？」

當時，「蘇姐」急忙回應：「我有回美證，女兒還在美國上學！」對方卻道：「回美證只保證入境，不證明你以美為家，「連超市卡都休眠了，怎麼算常駐？」一週後拒信來了，因長期離境且無實質生活關聯，居留權遭終止。

邱彰指出，針對美國2025年新政策，有幾個過去的迷思要破除：

一、家人關聯≠自身居住：別以為孩子在美國就沒事，移民局看的是你本人的生活痕跡，像是駕照是否有效？參加過家長會嗎？主要用美國賬戶嗎？

二、「被動居住」不如「主動融入」：光住不夠，得有主動性。有朋友長年在美帶孫輩，因沒辦過圖書館卡、沒參加社區活動，去年續簽被拒。

三、「單一證據」頂不過「證據鏈」：移民局查的是閉環證據，你說自己住美國，水電費是你繳的嗎？有鄰居社交記錄嗎？外賣地址常在美國嗎？

最後，她也建議，「日常痕跡」比大額資產有用，別只靠買房，而是要讓移民局看到真實生活。另外，就算離境也要做好「持續互動」，除回美證，最好留主動聯絡證據。她透露，她表姐去年去新加坡照顧產婦10個月，因每週捐物資、定期和女兒學校溝通，順利入境。「現在保綠卡拼的是『真實生活』，不是『身份』。別想著兩邊兼顧，政策看重『居住意願』，踏實把生活重心放美國，才不會追悔莫及。」

