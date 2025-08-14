黎智英終局之戰！ 世紀大審5大重點一次看

香港壹傳媒創辦人黎智英。這張照片攝於2020年6月，就在《港區國安法》實施前夕。如今，他的世紀大審已進入最後階段，面臨終身監禁的可能。（法新社資料照）

2025/08/14 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」罪，這場指標性的國安法大案，在歷經近90天審訊後，原訂14日進入結案陳詞的最後階段。不料香港市當天遭逢破紀錄的「黑色暴雨」襲擊，導致庭審被迫延期至週五（15日），也讓這場纏訟近4年的世紀大審，最終結局再度推遲。

現年77歲的黎智英自2020年12月起已被單獨監禁超過1300天。面對最高可判處終身監禁的重罪，以及國際社會的高度關注，這場審判的每一個進展都牽動著外界對香港司法已死的憂慮。英國廣播公司（BBC）中文網為理了本案的5大關鍵重點：

一、世紀大審是什麼？被控「勾結外國」可囚終身

黎智英是《港區國安法》2020年實施後，首位被以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」起訴的被告。港府指控他作為案件主腦，利用《蘋果日報》平台，串謀其助手及社運人士，請求外國對中國或香港特區進行制裁、封鎖等敵對行動。此外，他還與多名《蘋果日報》高層，一同被控「串謀發布煽動刊物罪」。

二、馬拉松式庭審：前員工轉當「從犯證人」

這場審訊自2023年12月開審，過程極為漫長。控方傳喚多名已認罪的前《蘋果日報》高層，如前行政總裁張劍虹、前副社長陳沛敏等人，以「從犯證人」身分出庭指證前老闆，成為本案最大爭議點之一。黎智英本人更親自作證長達52天，期間他多次強調自己不支持港獨、是愛國者，並至少2度稱自己是「政治犯」，但皆遭3名國安法指定法官嚴厲駁斥。

三、北京「釋法」擋海外律師 司法獨立安在？

審前最大的程序爭議，莫過於港府及北京聯手阻止黎智英聘請英國御用大律師歐文（Timothy Owen KC）為其辯護。港府為此首次請求中國人大常委會就《國安法》進行「釋法」，最終成功修法，規定國安案件聘用海外律師須經特首批准，且該決定不容挑戰，此舉被外界普遍視為香港司法獨立的棺材板上再釘下的一根釘子。

四、國際怒火：歐美齊聲援 斥「政治檢控」

本案從一開始就引發國際社會強烈譴責。英美政府多次公開要求港府立即放人，並批評此案是赤裸裸的「政治檢控」。美國國務院更點名此案破壞香港自治，並以此為由延長對香港的「國家緊急狀態」。人權組織「無國界記者」（RSF）更痛斥，港府對黎智英的待遇，暴露了其「無情地決心讓這位新聞自由最著名的倡導者之一，噤聲和被打壓」。

五、接下來怎麼走？最快10月迎來判決

結案陳詞預計將耗時約8天。程序結束後，3名法官將擇日宣判。根據先前法庭透露的時程，判決結果最快可能在今年10月出爐。一旦黎智英被判有罪，法庭將再擇期處理其刑期，以及同案6名已認罪高層的量刑。

