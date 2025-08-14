美密蘇里州確診罕見食腦變形蟲感染 恐與滑水運動有關

美國密蘇里州衛生官員表示，1名患者感染福氏耐格里阿米巴變形蟲。圖為該變形蟲成長階段。（美聯社）

2025/08/14 16:19

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國密蘇里州衛生官員13日表示，1名患者因感染福氏耐格里阿米巴變形蟲（俗稱「食腦變形蟲」）引發的原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM）住院。官員推測，患者可能是在歐扎克湖（Ozarks）滑水時接觸到阿米巴變形蟲。

根據《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）報導，密蘇里州衛生與老年服務部表示，該患者身分不明，確認感染福氏耐格里阿米巴變形蟲（Naegleria fowleri amoeba），目前在加護病房接受治療。

請繼續往下閱讀...

雖公共衛生官員仍在調查感染源，但確認患者在住院前，曾在歐扎克湖進行滑水運動。

衛生官員指出，福氏耐格里阿米巴變形蟲在溫暖淡水中很常見，但PAM感染很少見。美國疾病管制與預防中心聲稱，當水湧入鼻腔並進入大腦時，就可能發生此類感染。

這類感染可能發生在休閒淡水活動中。密蘇里州衛生與老年服務部說，1962年至2024年間，美國已通報167例PAM病例。

美國疾病管制與預防中心建議，如果人們要在淡水中跳躍及潛水，最好捏住鼻子或戴上鼻夾，以降低感染PAM風險。

美國疾病管制與預防中心補充，感染PAM症狀包括噁心、嘔吐、發燒、嚴重頭痛、頸部僵硬、癲癇發作、精神狀態改變和幻覺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法