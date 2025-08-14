台灣女遊客日本遭撞死調查曝「背對列車拍照」 14列車停駛影響千人

日本佐賀縣有田町知名景點陶山神社驚傳死亡事故。（圖擷取自Google Maps）

〔即時新聞／綜合報導〕日本佐賀縣有田町知名景點陶山神社，昨傳出吳姓台灣女性觀光客遭列車撞擊，不幸死亡的意外。當地警方研判，事發時吳女站在平交道內以手機進行拍攝，遭到後方列車撞擊。這起事件造成14班列車停駛，約1000人受到影響。

根據《讀賣新聞》報導，死者為來自台灣的55歲吳姓女士，以觀光為目的前往日本。事發地點為JR佐世保線「上有田站」與「有田站」之間的「八幡神社平交道」。該平交道位於陶山神社附近，由於列車會從鳥居旁經過，因此成為國內外遊客知名的拍照景點。

這起憾事發生在昨日日本時間13時25分左右。警方研判，吳女事發時站在平交道內，用智慧型手機進行拍攝，遭從後方駛來的列車撞擊。據報導，該平交道設有警報器，但未設有遮斷器（俗稱柵欄、升降桿）。

報導指出，這起事故共造成當天14班列車停駛，約有1000人受到影響，日本國家運輸安全委員會已將此事件列為「平交道障礙事故」，並於今日下午展開現場調查。

