    義大利海域移民船難 至少26死、12失蹤

    1艘載有近100名移民的船隻13日在義大利蘭佩杜薩島附近國際水域傾覆。圖為義大利海岸警衛隊搬運屍袋。（美聯社）

    2025/08/14 15:54

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕義大利海岸警衛隊和聯合國機構稱，1艘載有近100名移民的船隻13日在義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）附近國際水域傾覆，造成至少26人死亡和約12人失蹤。

    根據《美聯社》報導，義大利海岸警衛隊表示死亡人數為26人，但也強調該數字只是臨時性的，目前仍在更新中。聯合國難民署駐義大利發言人溫加羅（Filippo Ungaro）指出，60名倖存者被送往蘭佩杜薩島1個中心。

    國際移民組織發言人賈科莫（Flavio Di Giacomo）聲稱，根據倖存者描述，約有95名移民乘坐2艘船離開利比亞。當其中1艘船開始進水時，所有乘客都被轉移到另1艘船上，隨後該船因超載而傾覆。

    根據聯合國難民署統計，今年迄今已有675名移民在穿越危險的地中海中部時喪生，這還不包括最近發生的沉船事故。從北非到南歐的移民路線，被認為是世界上最危險路線之一。國際移民組織數據顯示，過去10年近2萬500人在穿越地中海時死亡或失蹤。

    另外聯合國難民署數據顯示，2025年前6個月，共有3萬60名難民和移民經海路抵達義大利，比去年同期成長了16%。

