為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    民眾困世博園區非首次 日網友曬老照片：1970年世博遊客也曾過夜

    有日本網友翻出1970年大阪世界博覽會的照片，指出當時也有許多民眾受困在園區無法回家，只好在園區過夜。（圖擷取自 X ）

    有日本網友翻出1970年大阪世界博覽會的照片，指出當時也有許多民眾受困在園區無法回家，只好在園區過夜。（圖擷取自 X ）

    2025/08/14 16:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（大阪關西世博）唯一的聯外鐵路大阪地鐵中央線昨晚系統故障後全面停駛，使3萬人被迫在會場留宿。有日本網友翻出1970年大阪世界博覽會的照片，指出當時也有許多民眾受困在園區無法回家，只好在園區過夜。

    日本大阪地鐵中央線昨晚9時30分左右因為停電設備故障，導致大批民眾無法回家，據指有超過3萬人受影響，受此影響大批民眾無法搭車返家，透過直播畫面可看到許多人席地而坐、不知如何回家。為此大阪世博還特別開放了東側出入口，作為臨時應變措施。該處也是也是距離夢洲站最近的入口。後續根據大阪府警方統計，因大阪地鐵中央線停駛受到影響的世博觀眾人數，估計超過3萬人。

    有日本網友在社群平台X貼出1張照片，可以看到照片中有許多民眾將紙箱拆成紙板紛紛席地而睡，現場看起來有許多垃圾非常凌亂，該網友在貼文中表示，無法從世博園區回家的人們在園區熬了一整夜，1970年大阪世博會發生過同樣的事情，想不到2025年大阪關西世博再次發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播