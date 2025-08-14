民眾困世博園區非首次 日網友曬老照片：1970年世博遊客也曾過夜

有日本網友翻出1970年大阪世界博覽會的照片，指出當時也有許多民眾受困在園區無法回家，只好在園區過夜。（圖擷取自 X ）

2025/08/14 16:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（大阪關西世博）唯一的聯外鐵路大阪地鐵中央線昨晚系統故障後全面停駛，使3萬人被迫在會場留宿。有日本網友翻出1970年大阪世界博覽會的照片，指出當時也有許多民眾受困在園區無法回家，只好在園區過夜。

日本大阪地鐵中央線昨晚9時30分左右因為停電設備故障，導致大批民眾無法回家，據指有超過3萬人受影響，受此影響大批民眾無法搭車返家，透過直播畫面可看到許多人席地而坐、不知如何回家。為此大阪世博還特別開放了東側出入口，作為臨時應變措施。該處也是也是距離夢洲站最近的入口。後續根據大阪府警方統計，因大阪地鐵中央線停駛受到影響的世博觀眾人數，估計超過3萬人。

請繼續往下閱讀...

有日本網友在社群平台X貼出1張照片，可以看到照片中有許多民眾將紙箱拆成紙板紛紛席地而睡，現場看起來有許多垃圾非常凌亂，該網友在貼文中表示，無法從世博園區回家的人們在園區熬了一整夜，1970年大阪世博會發生過同樣的事情，想不到2025年大阪關西世博再次發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法