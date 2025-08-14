美衛格門超市多款起司疑染李斯特菌 緊急發布召回令

美國連鎖超市衛格門食品（Wegmans Food Markets）近日主動宣布，因產品可能遭李斯特菌汙染，緊急召回多款起司產品。（圖擷取自美國FDA官網）

2025/08/14 15:02

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國連鎖超市衛格門食品（Wegmans Food Markets）近日主動宣布，因產品可能遭李斯特菌汙染，緊急召回多款起司產品，美國食品藥物管理局（FDA）週三也發布通知，受影響的商品販售期間為2025年7月1日至8月12日。

此次召回的4款商品包括中度卡門貝爾軟質熟成起司、綜合起司拼盤、烤卡門貝起司配橄欖醬和烤番茄，與焦糖蘋果胡桃頂層布里起司。

FDA表示，受影響產品分布於康乃狄克州、德拉瓦州、馬里蘭州、麻州、新澤西州、紐約州、北卡羅來納州、賓州、維吉尼亞州及華府等地所有門市。

FDA說明，李斯特菌（Listeria monocytogenes）感染對幼童、年長者、免疫力低下者可能引發嚴重甚至致命的疾病；一般健康成人雖多為短期症狀，包含高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、噁心、腹痛及腹瀉，但孕婦一旦感染，恐導致流產或胎死腹中。

報導提及，截至當地時間13日止，尚未有相關病例通報，衛格門食品已透過會員系統的自動語音通知曾購買該批次商品的顧客。官方警告，民眾如持有受影響產品，應立即停止食用，並可攜回門市客服櫃台辦理全額退費。

