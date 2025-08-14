官司劃下句點！美作曲家告《鯊魚寶寶》抄襲 結果三連敗

《鯊魚寶寶》舞蹈影片 （Baby Shark Dance） 的畫面截圖。南韓最高法院裁定，這首全球熱門歌曲並未構成抄襲。 （圖：YouTube）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，南韓最高法院14日裁定，全球爆紅的兒童神曲《鯊魚寶寶》（Baby Shark） 並未構成抄襲，駁回了一名美國作曲家提出的版權侵權訴訟，為這場長達數年的官司劃下句點。

《鯊魚寶寶》的舞蹈影片 （Baby Shark Dance） 以其極具感染力的歌詞和旋律，成為影音平台YouTube史上觀看次數最多的影片，至今已累積超過160億次觀看，幾乎是第二名《Despacito》的兩倍。

這起訴訟始於2019年，紐約作曲家奧利 （Johnny Only），本名強納森·萊特 （Jonathan Wright），在首爾提告，指控南韓教育新創公司SmartStudy（現已更名為The Pinkfong Company）於2015年發行的《鯊魚寶寶》，抄襲了他2011年發表的歌曲。奧利指控該公司抄襲了他作品的貝斯線與節奏等元素，並求償3000萬韓元（約新台幣65萬元）。

對此，The Pinkfong Company辯稱，他們的版本是改編自一首北美經典兒童歌曲，該曲調已進入公共領域，不受版權保護。

南韓下級法院於2021年一審時，便以版權侵權證據不足為由，判決The Pinkfong Company勝訴。2023年上訴法院維持原判。奧利隨後向最高法院提出挑戰，但最高法院14日最終裁定，駁回所有上訴，維持下級法院的裁決。

The Pinkfong Company在14日的聲明中表示，最高法院的決定確認了《鯊魚寶寶》「是基於一首已進入公共領域的傳統合唱歌曲」。該公司稱，他們為這首傳統歌曲「增添了歡快的節奏和朗朗上口的旋律，賦予其新的變化，使其成為今日的流行文化偶像。」

