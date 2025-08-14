世博3萬人受困36人送醫 大阪地鐵和世博協會副秘書長道歉了

大阪地鐵交通事業部長堀元治和世博協會副秘書長高科淳今天上午開記者會致歉。（圖擷取自 X ）

2025/08/14 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（世博）在日本大阪舉行，通往世博會場的地鐵中央線昨晚因停電而無法行駛，導致約3萬名民眾受困在現場無法返家，截至清晨7時已經有36名民眾因中暑而送醫。大阪府知事吉村洋文今晨在社群發文致歉。而大阪地鐵交通事業部長堀元治和世博協會副秘書長高科淳今天上午也開記者會致歉。

綜合日媒報導，針對13日晚間地鐵中央線因停電無法行駛，導致3萬名民眾受困在世博會場的事件，大阪地鐵交通事業部長堀元治和世博協會副秘書長高科淳今（14）日上午召開記者會致歉。

世博協會表示，他們已按照災害手冊進行有效的應對，包括請求各展館合作分發飲用水等措施，高科淳表示「我們對這麼多人遭受的苦難深感抱歉。我們將徹底調查情況，並改進任何需要改進的地方。」

大阪地鐵在記者會上表示，故障原因是為了迎接參加世博的旅客而增加載班次與載運量，這導致灰塵與鐵粉的累積增加，鐵軌電路系統因累積了許多灰塵與鐵粉，最終導致短路停電。

大阪地鐵指出，中央線宇宙廣場站至大阪港站之間列車供電的「第三軌」吸收熱膨脹的接頭處發生是導致停電的原因，推測是鐵粉和灰塵堆積在包裹在分流線路上的防火板上，導致電流流向地面並引發短路，最終導致了停電，因為曾發類似的停建是件，停電原因直到14日凌晨3時才查出，拆除鐵板後電力才恢復，中央線全線於凌晨5點25分恢復運作，為了防止類似事故發生，將於14日起針對全部接頭進行緊急檢查。

