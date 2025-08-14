哈佛認栽？ 川普一招將讓長春藤名校吐出5億美元

為平息反猶太主義指控並換取數十億美元聯邦經費解凍，據悉哈佛大學將與川普政府達成5億美元和解協議。（美聯社資料照）

2025/08/14 14:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》報導，美國哈佛大學與川普政府將達成一項金額高達5億美元（約新台幣150億元）的和解協議。若協議敲定，這將是白宮在其指控大學未能阻止校園「反猶太主義」（antisemitism） 的運動中，贏得的最高金額賠付。

一位熟悉談判的消息人士透露，這份尚未最終確定的協議，其核心條款包含：哈佛將支付5億美元給「勞動力與職業培訓計畫」（workforce and vocational programs），而非直接繳給聯邦政府；作為交換，川普政府將恢復先前凍結給哈佛的數十億美元研究經費與其他款項。

值得注意的是，與上個月哥倫比亞大學的和解案不同，川普政府不會指派一名獨立監察人來監督哈佛的履約情況。哈佛僅需承諾將繼續遵守聯邦關於「擇優聘用與招生」及保護學生民權的法規。

白宮組合拳：向全美頂尖大學開鍘

川普政府近幾個月已對哈佛大學加強施壓，包含威脅要接管其價值數億美元的專利，以迫使其達成協議。這項行動是川普重塑高等教育的廣泛戰略之一，旨在打擊他與盟友所認為的校園「覺醒」（woke） 作風，並匡正去年因親巴勒斯坦學生抗議而起的反猶問題。

消息指出，哈佛的和解將中止其與政府之間的訴訟。此前，哈佛曾兩度控告聯邦政府不當削減其22億美元的資金。

這場針對大學的運動已有多個案例。除了哈佛，白宮已與哥倫比亞大學達成2億美元的和解，與布朗大學達成5000萬美元的協議，並正尋求與加州大學洛杉磯分校 （UCLA） 達成10億美元的和解。

報導稱，與哈佛的協議仍需美國總統川普本人最終批准才能生效。

