為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈佛認栽？ 川普一招將讓長春藤名校吐出5億美元

    為平息反猶太主義指控並換取數十億美元聯邦經費解凍，據悉哈佛大學將與川普政府達成5億美元和解協議。（美聯社資料照）

    為平息反猶太主義指控並換取數十億美元聯邦經費解凍，據悉哈佛大學將與川普政府達成5億美元和解協議。（美聯社資料照）

    2025/08/14 14:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》報導，美國哈佛大學與川普政府將達成一項金額高達5億美元（約新台幣150億元）的和解協議。若協議敲定，這將是白宮在其指控大學未能阻止校園「反猶太主義」（antisemitism） 的運動中，贏得的最高金額賠付。

    一位熟悉談判的消息人士透露，這份尚未最終確定的協議，其核心條款包含：哈佛將支付5億美元給「勞動力與職業培訓計畫」（workforce and vocational programs），而非直接繳給聯邦政府；作為交換，川普政府將恢復先前凍結給哈佛的數十億美元研究經費與其他款項。

    值得注意的是，與上個月哥倫比亞大學的和解案不同，川普政府不會指派一名獨立監察人來監督哈佛的履約情況。哈佛僅需承諾將繼續遵守聯邦關於「擇優聘用與招生」及保護學生民權的法規。

    白宮組合拳：向全美頂尖大學開鍘

    川普政府近幾個月已對哈佛大學加強施壓，包含威脅要接管其價值數億美元的專利，以迫使其達成協議。這項行動是川普重塑高等教育的廣泛戰略之一，旨在打擊他與盟友所認為的校園「覺醒」（woke） 作風，並匡正去年因親巴勒斯坦學生抗議而起的反猶問題。

    消息指出，哈佛的和解將中止其與政府之間的訴訟。此前，哈佛曾兩度控告聯邦政府不當削減其22億美元的資金。

    這場針對大學的運動已有多個案例。除了哈佛，白宮已與哥倫比亞大學達成2億美元的和解，與布朗大學達成5000萬美元的協議，並正尋求與加州大學洛杉磯分校 （UCLA） 達成10億美元的和解。

    報導稱，與哈佛的協議仍需美國總統川普本人最終批准才能生效。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播